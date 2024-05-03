安永智慧製造高峰論壇 帶領企業永續發展

安永聯合會計師事務所於3日舉辦智慧製造高峰論壇，因此本次論壇以企業永續發展、永續與數位的雙軸轉型新趨勢為兩大探討主題，帶領企業體認數位和淨零的新趨勢，瞭解如何從數位邁向零碳排。

安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人暨執業會計師曾于哲分享，根據安永調查，台灣中小企業在面對淨零轉型、執行ESG的過程中，最大的挑戰就是成本，可見淨零轉型與財務獲利是一體兩面。

曾于哲以台灣製造業的企業治理與淨零策略布局案例，以機密機械公司為例，透過設定永續策略藍圖掌握終端市場對於能源效率、低碳排放和碳中和的需求變化，透過多階段的產銷分工再布局，掌握迫切性高的自身或價值鏈上游的減碳熱點，並搭配永續供應鏈的優化措施，來維繫企業的財務健全和韌性。

在產業優化上如何以雙軸轉型之導入規劃的實例，佳研智聯股份有限公司總經理羅佐良分享，因應低碳智慧製造系統，廠商可採取智慧化生產排程系統、智慧化物流倉儲與堆棧、雲端供應鏈管理等的應用，以實踐雙軸轉型。此外，企業可以採用EMS介面開發能源管理監測介面、AR/VR遠端會議、低碳5G智慧製造工廠等方式，打造智慧園區方案。

針對前瞻綠能科技與產業如何升級，工業技術研究院機械與機電系統研究所副所長楊秉祥分享，綠色競爭力的三大轉型策略為能源提升、低碳排放，以及減少廢料、數位化等的物質循環。

工研院的智慧工廠整合技術，以生產作業自動化的智慧機械，加上資料流自動化的智慧資訊，成為系統整合數位轉型技術；智慧工廠技術可使用M2M設備通訊、設備品質進行異常監控或預兆診斷、產線智能等技術，協助產業升級提升競爭力。例如智慧化技術，透過感測器結合軟硬體進行廠務設施與製造設備健康診斷及操作參數優化，提高能源應用效率以節電。

安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師林宜賢剖析台灣企業針對歐盟導入CBAM（碳邊境調整機制）政策的因應策略。CBAM預計2026年開始課徵，若台灣未實施碳定價與碳稅制度，對產業將造成衝擊。

台灣的鋼鐵業下游產品因為外銷歐盟比重較高，初期受到影響最大，而鋼鐵為智慧製造產品重要的原料，先進製造產品外銷歐盟的金額相當龐大，因此未來受到CBAM的衝擊也將逐漸變高；若有機化學品、塑料聚合物也被納入課徵歐盟CBAM時，將造成更大的衝擊。

林宜賢建議，台灣企業針對歐盟導入CBAM有八項因應策略，首先蒐集各國市場的碳價格、產品的碳排含量等資訊，接著進行內部與外部利益相關者應合作參與、組織與流程改造、成本與產品定價、遵循法規的合約擬定、風險管理、營運策略的調整，以及海關申報資料的正確性。

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