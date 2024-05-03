吳政忠：TAIDE計畫拓戰線 AI基本法拚年底前推出

台灣繁體中文「可信任人工智慧對話引擎」（TAIDE）計畫啟動一年多，已導入教育競賽文件檢核等應用。國科會主委吳政忠今天說，此計畫應該至少會再延一年，人工智慧基本法年底前也應該會推出。

國科會去年4月啟動TAIDE計畫，在Llama（Meta推出的語言模型）原型基礎上，由國內學界專家進一步發展及訓練調校，規劃推出參數量70億（7B）、130億（13B）等版本，日前已釋出以最新Llama 3為基礎的參數量80億（8B）模型。

國科會今天舉辦成果發表會，邀請合作夥伴展示應用場景，包含農業知識檢索系統、導入中小學生台語教學、公文系統提供自動例稿生成；同時，教育部推出基於TAIDE的AI CUP競賽報告檢查系統，全面審查參賽報告，確保符合學術標準，此系統未來也可供其他教育競賽使用，作為文件檢核的參考模型。

吳政忠致詞時表示，團隊於今年4月15日公開釋出TAIDE LX-7B模型，國內產學界也快速的展開應用，在台灣製造的「引擎」之上，各憑本事思考要「造什麼車」，如今繳出具體成果，這正是TAIDE計畫的最初目標。

「據國科會統計，公開釋出TAIDE LX-7B模型後，不到半個月的時間，已有超過6000人次下載。」

吳政忠指出，生成式AI除將影響百工百業發展，也牽涉道德、倫理、安全，因此政府已啟動布局，「人工智慧基本法，我們在年底之前，應該會推出來」；同時，TAIDE計畫應該至少會再延一年，持續打造更適合台灣環境的引擎。

與會的中央研究院院士孔祥重表示，「（政府）一年前有這個膽子（展開TAIDE計畫）不容易」，沒有TAIDE，台灣、百工百業就不會有符合台灣價值觀、文化的引擎可用，接下來要持續確保模型的可信度，比如紅隊演練（Red Teaming）等安全測試。

TAIDE計畫總召集人李育杰表示，美國繪圖晶片業巨擘輝達（Nvidia）執行長黃仁勳曾言，每個國家都有必要建立自己的AI基礎設施，一方面可藉此善用AI的經濟潛力，同時兼顧保護自身文化。

李育杰表示，雖然台灣投入的國家算力資源有限，難與國際大廠抗衡，但台灣可以運用繁體中文語料，TAIDE已練功一年多，會講台語、客語等。

與會的Google傑出科學家紀懷新指出，TAIDE「做得非常好」，硬體是台灣的強項；但是，硬體若沒有結合軟體，就會垮下來，他也提醒，任何大型語言模型都會有「幻覺」（hallucination）的隱憂。

Hallucinate原本定義為「似乎看到、聽到、感覺到或聞到」一些不存在的東西，隨AI浪潮席捲，英國劍橋詞典（Cambridge Dictionary）宣布，將Hallucinate新增一註解是「當AI製造幻覺，它會產生錯誤訊息」。

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