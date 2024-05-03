藍營提案電價調整須經國會 藍白聯手逕付二讀
立法院3日再度上演表決大戰，針對國民黨團所提出電業法修正議事程序，內容要求未來電價漲幅都須送國會審議，沒收經濟部漲電價大權。國民黨團提案逕付二讀，在藍白兩黨聯手情況下，以58票贊成對51票反對票狀況下，該案逕付二讀，並由國民黨團召集協商。
國民黨團提案要求經濟部電價費率審議會決議，須經立法院同意後方可實施；國民黨團也將該案自經濟委員會抽出逕付二讀，今日院會進入討論事項後，經過表決最終在藍白聯手狀況下，以58票贊成對51票反對成功逕付二讀，國民黨立委們也在場高呼「苦民所苦、凍漲電價」。
對此，民進黨團總召柯建銘說，針對國民黨團欲修電業法作為政府不配合凍漲電價的反制作為，他說，民進黨團立場就是反對，因電業政策相當專業，現有審議委員會，若要修改整個遊戲規則，衝擊會很大，必須慎重。
民眾黨團則是指出，贊成逕付二讀，加速審查，民眾黨也會提出修正版本，當立法院已經通過緩漲，但政府卻漠視民意，要提出譴責。而電價審議委員會完全被政府主導，黑箱過程大家看不到，要求以後審議委員會公開透明，且要1/2以上民間代表參與。
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