有缺電危機？王美花：只是短期電力吃緊 不要上綱成缺電

核三廠 1號機將在7月停機並進行除役程序，協和電場的燃油機組，也會在今年底停機，經濟部長王美花表示，不論是核電還是燃油機組要除役，是早就知道的事，當然會準備新增機組，蔡英文總統上任後，總共核定1700萬瓩的新增機組，以因應用電需求。

台電調漲電價1個月，但就在這個月，陸續發生因地震導致當下停電，或是發電機組內傷導致停電，以及415差點一觸即發的限電危機，甚至是桃園因雷雨導致停電事故，讓台灣缺電議題再度成為熱門話題，

王美花3日在「官我什麼事」節目專訪時表示，因應核電及燃煤電廠除役，當然要準備新的發電機組以接替提供電力，同時近年鼓勵台商回台投資，增加非常多的用電需求，半導體業在台擴大投資，對用電的需求也增加，因此經濟部對於能源的準備一直有滾動性的檢討。

王美花表示，今年核三廠1號機使用時間到期，所以陸續會有森霸二期、大潭9號機、7號機等新增機組，會比核三1號機除下來的機組還要多。

王美花指出，大家對於能源政策有不同意見是一回事，但不能因為意見不同，「我沒有按照你的意見，我就一定會缺電」，把很多不是缺電的問題，卻要說成是缺電，例如地震造成的發電機組故障，只是短期電力比較吃緊而已，只要趕快修好即可，不能無限上綱說成是缺電，「全世界我敢講，（台電）已經是用最有效率的速度修復」。

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