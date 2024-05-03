快訊

個申面試要當兩眼發光學生 跨界、自主學習力會加分

影／五億高中生6月28日宣判！夏男開庭不耐煩、笑法官

新光金與台新金合併案看4重點 新光三越成關鍵角色

核三1號機7月除役 王美花：森霸大潭等新增機組上線

中央社／ 台北3日電
經濟部長王美花。圖／聯合報系資料照片
經濟部長王美花。圖／聯合報系資料照片

核三廠1號機依法將於今年7月停機除役，經濟部王美花表示，今年新增的森霸電廠二期、大潭電廠的9號和7號機等陸續上線，新增機組會比除役還要多，面對台商回台、半導體產業帶動用電成長，經濟部持續滾動檢討電力需求。

王美花今天在自由時報「官我什麼事」節目中表示，依法規定，核電廠運轉年限為40年，核三廠1號機今年停機，2號機則是明年除役，因此電力調度需要提早規劃與準備，總統蔡英文上任後核定新增機組有1700萬瓩。

王美花指出，近年台商回台、半導體產業持續投資帶動用電需求，經濟部也持續滾動性檢討能源準備的工作，此外今年森霸電廠二期、大潭電廠的9號機、7號機等陸續上線，新增機組會比除役還要多。

至於各界對能源議題的意見分歧，王美花表示，外界對能源政策有不同的意見，但另一方面，卻因為意見不同認為現在能源政策就會缺電，造成許多人會把不是缺電的問題講成缺電。

她以403花蓮強震為例，由於地震導致電廠機組故障，造成短期電力吃緊，台電已用最快速度修復，「不能無限上綱說是缺電」；電力系統難免會遇到設備故障等，全世界都是如此，經濟部或台電就事論事，希望各界更清楚了解電力系統。

520新內閣即將上任，王美花回憶，擔任次長到部長的這段時間，國際局勢波動，遭逢疫情、美中貿易戰、俄烏戰爭等，經濟部運用最快的效率吸引台商回台，帶動在台的供應鏈更穩固、緊密，另外也在通膨升溫的環境下穩定社會物價，她認為與經濟部員工一起克服許多難題、共同進步，是值得紀念的一段歷程。

對即將接任的經濟部長郭智輝，王美花認為出身產業界的他，應該會有創新、突破性的想法，結合經濟部員工的專業，相信未來施政會有更好的成績，帶來新氣象；她表示，會讓郭智輝在交接時了解相關業務，「經濟部要從晶圓廠管到菜市場」，業務涵蓋國家政策、高科技產業、庶民需求和水電等基礎建設。

核電廠 王美花 經濟部

延伸閱讀

央行意外決議升息…經長唯一反對

台新金提名王美花當獨董

熟悉國會生態 準經濟部長郭智輝拜會綠委

立法院將修法收回電價調整權力 王美花籲國會：要理性

相關新聞

藍營提案電價調整須經國會 藍白聯手逕付二讀

立法院3日再度上演表決大戰，針對國民黨團所提出電業法修正議事程序，內容要求未來電價漲幅都須送國會審議，沒收經濟部漲電價大...

有缺電危機？王美花：只是短期電力吃緊 不要上綱成缺電

核三廠 1號機將在7月停機並進行除役程序，協和電場的燃油機組，也會在今年底停機，經濟部長王美花表示，不論是核電還是燃油機...

國泰世華展望：若通膨續高 降息時點恐再遞延 全年降幅仍可能縮窄

國泰世華銀行在美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會後市場展望，若通膨續高，降息時點恐再遞延，全年降幅仍可能縮窄。

核三1號機7月除役 王美花：森霸大潭等新增機組上線

核三廠1號機依法將於今年7月停機除役，經濟部長王美花表示，今年新增的森霸電廠二期、大潭電廠的9號和7號機等陸續上線，新增...

王美花將華麗轉職 「酸甜苦辣」形容8年經濟部高層任期

經濟部長王美花520後將卸任經長一職，結束公務員生涯40年後，將到台新金控擔任獨立董事，傳說年薪上千萬，從公務員到金控獨...

新光金與台新金合併案復活看2意義、4重點 新光三越成關鍵角色

從2022年11月之後即停擺的新光金與台新金合併研究案，在4月26日新光金董事會上，以11：4的表決結果通過，宣告此案再度復活。董事會動用表決反映出2項意義，而接下來該合併案是否就能順利推動？後續還要觀察4大重點。 未來新光三越所扮演的角色，可說是第一個觀察重點。此次的合併研究案，由於並非到最後討論換股比例、通過合併案的關鍵時刻，因此只要董事會的過半多數票即可通過，但到了換股比例表決時，情況可就完全不一樣了。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。