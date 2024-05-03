中經院：製造業復甦態勢確立
中華經濟研究院昨（2）日發布4月台灣製造業採購經理人指數（PMI），經季節調整後指數回升1.5至49.4，為近一年新高，雖連續14個月緊縮，距離景氣榮枯線的50只差一步。中經院院長葉俊顯表示，製造業復甦態勢已確立，宛如「微風中揚帆啟航」，企業也多預期下半年復甦力道更明顯。
葉俊顯指出，4月PMI回升明顯，主因4月新增訂單與生產指數均轉為擴張，且供應商交貨時間自2022年7月以來首次呈現高於50。
葉俊顯提到，美、中市場近期訂單有回溫現象，使得4月新增訂單與生產二指數轉為擴張，但某些產業，例如電子暨光學和基礎原物料產業，回報訂單仍為短、急單較多，且部分產業，例如交通工具產業面臨對手低價搶市，因此採購政策和未來展望相對保守。
葉俊顯表示，整體而言，未來幾個月各產業仍會受到許多政經情勢不確定的影響，造成各產業的復甦步調不一致，但整體製造業復甦態勢已相對明顯。
4月未季調的台灣非製造業經理人指數續揚0.6至54.1，已連續18個月擴張。
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