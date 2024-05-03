經部常次林全能傳請辭

經濟部長確定由郭智輝接任，外界關切經濟部次長人事布局。據了解，在台美關係如此關鍵之際，郭智輝有意留任熟稔經貿事務的經濟部政次陳正祺，穩定供電亦須借重政次曾文生。至於常次林全能傳已請辭獲准，郭智輝因早先認識前工業局長、現數位部數位產業署長呂正華，力邀他出任經濟部常次。

由於呂正華也是數位部次長熱門人選，如果他不回任經濟部次長，依經濟部過往慣例及部內高層推薦，現任產業發展署長連錦漳出線機率大。

至於也是出身經濟部、現任高雄市副市長羅達生，因高雄市長陳其邁仍須重用羅達生，未同意放人。他受訪表示，「現在都只關注高雄市政」。

經濟部次長人選將牽動國營事業油電糖水及經濟部一級主管。54年次的林全能，早有請辭之意，現傳他已請辭獲准，但因卡在新內閣上任，人事安排需全盤布局。

至於陳正祺一度傳出擬退休，但因美中科技戰線拉長，台美關係又至為關鍵，為了大局，郭智輝希望留任陳正祺。

另，曾文生是專任台電董事長或專任政務次長，也有待定案。外界認為，即將進入供電較緊夏季，熟悉台電及中油業務的曾文生有望留任政次。若曾文生專任政次，台電董事長可能由現任總經理王耀庭接任。

中油董事長李順欽已延任多次，據了解，將在這波人事布局中一併更動。至於台糖董事長楊明州為高雄幫出身，才剛接一年，台水董事長李嘉榮更只有八個月，消息指出，目前這兩人尚不在520首波異動名單內，但很可能會在任期屆滿時，順勢再做異動。

商品推薦