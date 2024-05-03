引進印度移工 製造業擬先試辦

台、印度勞工合作備忘錄(MＯU)簽署後，我國將引進印度移工。勞動部昨開第二次諮詢會議，討論印度移工的引進行業、人數、方式等。勞動部指出，最大共識是製造業優先小規模試辦。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長蘇裕國說，與會者一致建議由製造業優先小規模試辦，並可考慮已在印度設廠的台商，理由是在印度設廠的台商已有聘雇印度勞工的經驗，加上製造業職場為團體生活，在生活適應與同儕支持度會比較高。也有家庭類雇主團體表達需求，盼也能將家庭看護工納入試辦行業。

不過引進方式，與會者不同調。蘇裕國轉述，移工團體主張應採用單軌制，以國對國直聘引進，其他專家學者與團體卻認為應維持直聘、仲介的雙軌制。

蘇裕國說，第三次諮詢會議預計一至兩個月內召開，後續也還會再召開多次會議。待有共識後，再與印度方舉行雙邊工作層級會議。

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