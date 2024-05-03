聽新聞
test
0:00 / 0:00
引進印度移工 製造業擬先試辦
台、印度勞工合作備忘錄(MＯU)簽署後，我國將引進印度移工。勞動部昨開第二次諮詢會議，討論印度移工的引進行業、人數、方式等。勞動部指出，最大共識是製造業優先小規模試辦。
勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長蘇裕國說，與會者一致建議由製造業優先小規模試辦，並可考慮已在印度設廠的台商，理由是在印度設廠的台商已有聘雇印度勞工的經驗，加上製造業職場為團體生活，在生活適應與同儕支持度會比較高。也有家庭類雇主團體表達需求，盼也能將家庭看護工納入試辦行業。
不過引進方式，與會者不同調。蘇裕國轉述，移工團體主張應採用單軌制，以國對國直聘引進，其他專家學者與團體卻認為應維持直聘、仲介的雙軌制。
蘇裕國說，第三次諮詢會議預計一至兩個月內召開，後續也還會再召開多次會議。待有共識後，再與印度方舉行雙邊工作層級會議。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 年輕人存不到頭期款！購屋年齡層向後遞延 北市買房主力不再年輕
▪ 父重病母高齡房產誰繼承？她憂列5問 網曝最佳解免課房地合一稅
▪ 買房太難了！購屋高齡化、台北50歲以上逾三成
▪ 房市另類多頭指標 去年高層建物核發量創歷史次高
▪ 雙北佛心案曝 專家：北市這兩案「打燈籠才找得到」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言