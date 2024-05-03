勞部擬修法 外國人可當社工

勞動部昨預告修正外國白領工作審查標準，未來只要通過社工師國考、取得社工師證照，外國人也可在台擔任社工師。不過高雄市社工職業工會秘書長郭志南表示，開放措施就像在掩飾人力荒，衛福部應積極解決社工人力荒，不應模糊焦點，並拯救勞動條件日益下滑的社會工作。

勞動部勞動力發展署官員解釋，經衛福部評估，社工師法意旨，本來就沒有限制外國人從事社工師，加上很多僑外生就讀社工科系，畢業後可以報考我國專技高考，取得社工師證照，卻無法留台從事社工相關的工作，經整體考量，衛福部評估建議可開放新增社工師為專技工作，勞動部也尊重中央目的事業主管機關，配合修法。

該官員說，不管是僑外生，或是其他身分別的外國人都在開放範圍裡，前提是這些外國人必須通過台灣的社工師國考，取得社工師證照，才能在台擔任社工師。

衛福部社工司長蘇昭如說，依現行規定，外國人本就可考取社工師國考後取得證照，截至今年四月底，已有卅人取得社工師證照，且國內福利服務需求不斷增加，服務對象愈來愈多元，支持開放外國人擔任社工。

郭志南說，政府作出開放決定前未邀工會討論，感覺被突襲，衛福部應提出完整社工人力評估，否則開放措施就像在掩飾人力荒，目前取得證照的卅名外國社工對人力缺口連填牙縫都不夠。

此外，為延攬優秀僑外生留台工作，勞動部說，這次也修正畢業僑外生留台工作評點表，新增列採計實習經驗評點項目，並調高在校就讀期間領取政府提供獎學金配分。

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