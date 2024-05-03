快訊

午後注意雷雨 吳德榮：周末晴朗炎熱 上看36度高溫

期待財報和就業報告 道指漲322點 史指3日來首度走升

聽新聞
test
0:00 / 0:00

勞部擬修法 外國人可當社工

聯合報／ 記者葉冠妤林琮恩／台北報導

勞動部昨預告修正外國白領工作審查標準，未來只要通過社工師國考、取得社工師證照，外國人也可在台擔任社工師。不過高雄市社工職業工會秘書長郭志南表示，開放措施就像在掩飾人力荒，衛福部應積極解決社工人力荒，不應模糊焦點，並拯救勞動條件日益下滑的社會工作。

勞動部勞動力發展署官員解釋，經衛福部評估，社工師法意旨，本來就沒有限制外國人從事社工師，加上很多僑外生就讀社工科系，畢業後可以報考我國專技高考，取得社工師證照，卻無法留台從事社工相關的工作，經整體考量，衛福部評估建議可開放新增社工師為專技工作，勞動部也尊重中央目的事業主管機關，配合修法。

該官員說，不管是僑外生，或是其他身分別的外國人都在開放範圍裡，前提是這些外國人必須通過台灣的社工師國考，取得社工師證照，才能在台擔任社工師。

衛福部社工司長蘇昭如說，依現行規定，外國人本就可考取社工師國考後取得證照，截至今年四月底，已有卅人取得社工師證照，且國內福利服務需求不斷增加，服務對象愈來愈多元，支持開放外國人擔任社工。

郭志南說，政府作出開放決定前未邀工會討論，感覺被突襲，衛福部應提出完整社工人力評估，否則開放措施就像在掩飾人力荒，目前取得證照的卅名外國社工對人力缺口連填牙縫都不夠。

此外，為延攬優秀僑外生留台工作，勞動部說，這次也修正畢業僑外生留台工作評點表，新增列採計實習經驗評點項目，並調高在校就讀期間領取政府提供獎學金配分。

外國人 社工

延伸閱讀

衛福部支持外國人任社工 工會籲優化勞動環境別失焦點

擴大留用優秀僑外生 勞動部：評點表將增列實習經驗

印度移工要來了！勞動部今召開諮詢會 「這行業」可望優先小規模試辦

解人力荒？勞動部預告修法 擬開放外國人也可當社工師

相關新聞

勞部擬修法 外國人可當社工

勞動部昨預告修正外國白領工作審查標準，未來只要通過社工師國考、取得社工師證照，外國人也可在台擔任社工師。不過高雄市社工職...

引進印度移工 製造業擬先試辦

台、印度勞工合作備忘錄(MＯU)簽署後，我國將引進印度移工。勞動部昨開第二次諮詢會議，討論印度移工的引進行業、人數、方式...

中經院：製造業復甦態勢確立

中華經濟研究院昨（2）日發布4月台灣製造業採購經理人指數（PMI），經季節調整後指數回升1.5至49.4，為近一年新高，...

經部常次林全能傳請辭

經濟部長確定由郭智輝接任，外界關切經濟部次長人事布局。據了解，在台美關係如此關鍵之際，郭智輝有意留任熟稔經貿事務的經濟部...

台電新北核一乾貯達協議 高階核廢料處理邁步

台電與新北市府就核一乾貯達成協議，高階核廢料處理邁進一步，引發外界關切能源政策變化，牽動核二、核三能否延役。台電昨（2）...

核電廠延役 關卡不少

台電與新北市府就核一乾貯達成協議，同意發給核一廠室外乾貯水土保持證明，高階核廢料的處理有了初步解決方案。外界對核電廠延役...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。