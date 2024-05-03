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核電廠延役 關卡不少

經濟日報／ 記者 江睿智
台電與新北市府就核一乾貯達成協議，同意發給核一廠室外乾貯水土保持證明。 圖／聯合報系資料照片
台電與新北市府就核一乾貯達成協議，同意發給核一廠室外乾貯水土保持證明。 圖／聯合報系資料照片

台電與新北市府就核一乾貯達成協議，同意發給核一廠室外乾貯水土保持證明，高階核廢料的處理有了初步解決方案。外界對核電廠延役有了更多期待，儘管核電廠延役仍有很多關卡要過，但真正關鍵在於賴政府願不願意解除非核家園神主牌，將核能納入能源配比，以穩定供電。

核電延役重重關卡
核電延役重重關卡

經濟部及台電曾說明，核電廠延役有很多關卡要過，乾貯只是第一關。接下來，必須修改「核子反應器設施管制法」第6條第2項「核子反應器設施運轉執照之有效期間最長為40年」，以及「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」第16條「核子反應器設施運轉執照有效期間累積達40年，仍須繼續運轉者，應於執照有效期間屆滿前5年至15年」提出延役申請等相關規定。這項修法，是要由執政黨提出？還是在野陣營提出？又是一番政治折衝。

國民黨團上周已提出「核子反應器設施延役條例草案」、「核子反應器設施管制法第6條修正草案」等四個版本草案，希望為核電廠延役提出解套。但此舉引發國民黨內部不同意見，認為反而是在幫民進黨解套，未來要如何修法，仍有待觀察。

核電廠延役，最關鍵還是朝野能否獲致共識，若有共識，之後就是技術及專業關卡。

國民黨 核一 核電廠

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