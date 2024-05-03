台電新北核一乾貯達協議 高階核廢料處理邁步

台電與新北市府就核一乾貯達成協議，高階核廢料處理邁進一步，引發外界關切能源政策變化，牽動核二、核三能否延役。台電昨（2）日表示，期盼新北市也能支持核二乾貯設施興建，並強調核廢料不只是技術問題，還須凝聚共識，台電會持續與社會溝通。

台電昨日表示，以全球經驗來說，興建乾貯設施都是高階核廢料處理的重要路徑，特別是4月地震頻傳，可見核廢料一直放在爐心及用過燃料池並非理想狀態。台電將與新北市府一起往前邁進，讓核廢料處理工作得以展開，並期盼新北市府也能支持核二乾貯設施興建。

2013年，台電核一廠乾貯設施興建，新北市認為台電未按圖施工，且建在山坡旁，未同意給予水保完工證明，導致工程延宕，台電不服，向行政法院提起行政訴訟救濟。法院於2023年判決台電勝訴，新北市府應核定水保計畫，近日終於和解。

核一乾貯一卡就是11年。核一廠2019年停機後，目前處於「假除役」狀態，核二1號更因燃料池滿了，提早於2021年7月停止發電，無形中提早除役。

台電昨日發出新聞稿表示，今年4月1日新北市與台電達成行政調解，化解核一乾貯水保設計變更核定疑慮，並同意完工展延。

台電已於4月18日透過經濟部提供相關資料給新北市府，依照調解內容，新北市須在台電提送核一廠室外乾式貯存水土保持計畫（第二次變更設計）相關書圖後，三週內完成核定作業。

台電預計在發布開工通知後一個月內動工興建，進行加高陂址擋土牆及改善排水等作業，並於三個月內完成並進行熱測試，熱測試開始後四至六個月內啟用。

至於核二乾貯，台電雖已取得「營建工地逕流廢水污染削減計畫」核准，但因遲無法施工，向新北市農業局提出的水土保持計畫相關期限展延申請亦未獲核准，因而衍生「水保開工期限展延」、「水保完工期限展延」、「水保申報開工」三項訴訟案，目前皆在法院審理中。

對此，台電希望比照核一廠行政調解模式，化解雙方訴訟疑慮，讓核二廠室外乾貯設施能盡早完工啟用。

至於部分人士認為可將核二用過燃料棒先移放至核一乾貯內，台電表示，此舉涉及開發項目變更，必須先處理核一室外乾貯環評、核一除役環評及核一室外乾貯安全分析報告修訂等問題，程序上恐繁瑣費時，且運輸過程須經過萬里、金山、石門等地，當地居民及地方政府意見也是考量關鍵。

商品推薦