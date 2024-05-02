台電釋9000坪南港基地推都更 效益上看500億元

中央社／ 台北2日電

台電近年持續推動土地資產活化，今天宣布釋出過去為電力修護基地的南港土地，推動公辦都市更新案。台電指出，此案是北市近2年最大案，更為台電歷來主導開發最大規模，效益上看新台幣500億元，預計6月正式公告招商。

台電今天發布新聞稿表示，近年持續推動土地資產活化，繼台北南港北儲、高雄亞洲新灣區特貿三等都更案，南港修護處基地都更案位於台北市南港區市民大道八段及向陽路路口，基地面積達3.06公頃，使用分區為特定商業區（十一），土地權屬99.9%以上為台電所有，剩餘為台北市有地。

此處過去為電力修護基地，配合台北東區門戶都更計畫，於2021年搬遷進駐桃園林口新廠。

台電指出，本案地處東區門戶計畫樞紐，串聯松山、信義及南港區，鄰近北流、南港車站、捷運昆陽站、南港高中、玉成國小等公共設施，交通便捷且機能完善，具商務辦公、商業設施及住宅多元開發優勢，產權單純、基地方整，是近2年北市最大的開發基地，也是由台電主導開發案中歷來規模最大。

台電說明，此案基地將透過權利變換方式，結合民間資源與創新概念合作開發，更新後總體樓地板面積預估超過5萬坪，台電將分回產權獨立的商業大樓，持續出租收益；合作開發者分回部分，可自由規劃商場、辦公或住宅產品，整體市值上看500億元。

此外，本次都更亦要求新建建物取得耐震標章及黃金級以上綠建築與智慧建築標章，另也呼應電力本業將綠能發電、能源管理系統納入評選項目。

台電表示，持續透過都更、合建與設定地上權等多元開發方式活化、提升土地資產價值，此案預計6月正式公告招商、明年第1季簽約。

台電 都市更新 都更

延伸閱讀

中央撥補台電1千億 桃園市長張善政：好事、但非長久之計

核三廠除役將變身太陽光電場 恆春鎮代要求做好水保避免汙染

在野要求台中電廠先減煤再增氣 台電：推動兩階段燃氣轉型

台電送核一廠乾式貯存水保計畫 新北：5月10日前核定

相關新聞

立委提案電價調整須國會同意 經長王美花：剝奪審議會專業

國民黨揚言凍結經濟部預算，並提案修法電價漲跌須經立院同意，經濟部長王美花表示，根據現行電業法規定，須由專家學者等組成審議...

台電：台中用電需求提升 增氣減煤和用電皆須確保

國民黨訴求台中要增氣必須先減煤，台電表示，台中用電持續上升，須確保台中市民跟全台民眾用電，因此才要推動燃氣機組計畫，增加...

經濟部：台灣碳定價需與國際對齊 維繫產業競爭力

台灣碳費制定至今未出爐，經濟部官員表示，觀察南韓、新加坡碳定價，因廠商有免費核配、減量計畫等配套，實際繳交碳定價低於帳面...

「微風中揚帆啟航」…製造業復甦態勢確立 4月PMI創近一年新高

中華經濟研究院2日發布2024年4月台灣製造業採購經理人指數（PMI），經季節調整後指數回升1.5至49.4，為近一年新...

碳費灰犀牛2／碳費徵收成為企業生死狀 專家建議：3個轉型武器要有

台灣即將實施的碳費制度，可說獨步全球，它既不同於歐盟同步採行的「碳交易系統」（ETS）與「碳邊境稅」（CBAM）制度，也不同於新加坡等國家直接開徵的碳稅（Carbon Tax）。近來國內產業界頗有呼聲，希望訂定台版CBAM抑制「碳洩露」，甚至環境部長薛富盛也提到，台灣可以開始研議碳費銜接碳稅。

碳費灰犀牛1／碳費費率難產 灰犀牛將吃掉大半獲利 綠色通膨也不遠了？

環境部上月召開第二次碳費審議會，由於碳費費率尚未出爐，不少國內業者仍煎熬於，是否要開啟減碳大投資，此外，本月電費調漲，對業者來說更是雪上加霜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。