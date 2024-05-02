台電：台中用電需求提升 增氣減煤和用電皆須確保

國民黨訴求台中要增氣必須先減煤，台電表示，台中用電持續上升，須確保台中市民跟全台民眾用電，因此才要推動燃氣機組計畫，增加燃氣不僅可維持供電穩定，也能讓減少燃煤的步伐繼續向前。

台電指出，目前台中電廠已減煤600萬噸、空污排放量減排6成，呼籲在地支持台中用電。

台電規劃在台中電廠新設燃氣機組及天然氣儲槽，國民黨今天召開記者會表示，台中火力發電廠的碳排放居全球第一，是世界第一髒燃煤電廠，要求「要增氣，就要先減煤」，先承諾拆掉燃煤機組，並強調中部人不願成為錯誤政策的犧牲者。

台電發布新聞稿表示，目前北中南地區皆積極推動增氣減煤，減少舊型燃煤機組的使用，包括大潭、協和、通霄、興達、大林等更新計畫，不僅提高整體供電能力，且每個區域都有自身電源，將有助於區域供電平衡，並非記者會所指的單押台中。

台電指出，台中電廠用煤量在2014年達到高峰的1839萬噸，空污排放量也達到3.9萬噸。近年台電落實增氣減煤，更擴大自主減煤，累積投入逾新台幣400億元升級空污防制設備，透過多元措施，至今台中電廠已減煤超過600萬噸、空污排放量減排6成。

台電表示，為加速台中電廠以氣換煤，積極推動兩階段燃氣轉型，承諾台中電廠第1部燃氣機組商轉後的隔年底，啟動拆除2部燃煤機組及1根煙囪。待新增2部台中電廠燃氣機組及1部民營新燃氣機組商轉上線後，在供氣無虞條件下，隔年台中電廠用煤量預估可再進一步減少100萬噸，台中電廠用煤總量將降至1100萬噸以下。

台電強調，增氣的目的在於進一步減煤，台電「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫」更是下一階段滿足地方用電需求、深化減煤及區域供電平衡的關鍵，規劃設置4部總裝置容量550萬瓩以下的高效率新燃氣複循環機組，搭配最新污染防治設備，空污排放將可進一步減量。

台電表示，等到燃氣機組逐步商轉後，既有燃煤機組也可逐步除役轉為緊急備用，達成2035年台中電廠「以氣換煤」的目標。

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