快訊

25歲台灣女子在澳洲失蹤…警公布照片特徵 2周內第3個下落不明華裔女子

京華城高容積第一個大禮包 游淑慧揪關鍵人物是他

台電：台中用電需求提升 增氣減煤和用電皆須確保

中央社／ 台北2日電
國民黨訴求台中要增氣必須先減煤，台電表示，台中用電持續上升，須確保台中市民跟全台民眾用電，因此才要推動燃氣機組計畫，增加燃氣不僅可維持供電穩定，也能讓減少燃煤的步伐繼續向前。圖／聯合報系資料照片
國民黨訴求台中要增氣必須先減煤，台電表示，台中用電持續上升，須確保台中市民跟全台民眾用電，因此才要推動燃氣機組計畫，增加燃氣不僅可維持供電穩定，也能讓減少燃煤的步伐繼續向前。圖／聯合報系資料照片

國民黨訴求台中要增氣必須先減煤，台電表示，台中用電持續上升，須確保台中市民跟全台民眾用電，因此才要推動燃氣機組計畫，增加燃氣不僅可維持供電穩定，也能讓減少燃煤的步伐繼續向前。

台電指出，目前台中電廠已減煤600萬噸、空污排放量減排6成，呼籲在地支持台中用電。

台電規劃在台中電廠新設燃氣機組及天然氣儲槽，國民黨今天召開記者會表示，台中火力發電廠的碳排放居全球第一，是世界第一髒燃煤電廠，要求「要增氣，就要先減煤」，先承諾拆掉燃煤機組，並強調中部人不願成為錯誤政策的犧牲者。

台電發布新聞稿表示，目前北中南地區皆積極推動增氣減煤，減少舊型燃煤機組的使用，包括大潭、協和、通霄、興達、大林等更新計畫，不僅提高整體供電能力，且每個區域都有自身電源，將有助於區域供電平衡，並非記者會所指的單押台中。

台電指出，台中電廠用煤量在2014年達到高峰的1839萬噸，空污排放量也達到3.9萬噸。近年台電落實增氣減煤，更擴大自主減煤，累積投入逾新台幣400億元升級空污防制設備，透過多元措施，至今台中電廠已減煤超過600萬噸、空污排放量減排6成。

台電表示，為加速台中電廠以氣換煤，積極推動兩階段燃氣轉型，承諾台中電廠第1部燃氣機組商轉後的隔年底，啟動拆除2部燃煤機組及1根煙囪。待新增2部台中電廠燃氣機組及1部民營新燃氣機組商轉上線後，在供氣無虞條件下，隔年台中電廠用煤量預估可再進一步減少100萬噸，台中電廠用煤總量將降至1100萬噸以下。

台電強調，增氣的目的在於進一步減煤，台電「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫」更是下一階段滿足地方用電需求、深化減煤及區域供電平衡的關鍵，規劃設置4部總裝置容量550萬瓩以下的高效率新燃氣複循環機組，搭配最新污染防治設備，空污排放將可進一步減量。

台電表示，等到燃氣機組逐步商轉後，既有燃煤機組也可逐步除役轉為緊急備用，達成2035年台中電廠「以氣換煤」的目標。

台中市 台電 火力發電廠

延伸閱讀

中央撥補台電1千億 桃園市長張善政：好事、但非長久之計

核三廠除役將變身太陽光電場 恆春鎮代要求做好水保避免汙染

在野要求台中電廠先減煤再增氣 台電：推動兩階段燃氣轉型

台電送核一廠乾式貯存水保計畫 新北：5月10日前核定

相關新聞

立委提案電價調整須國會同意 經長王美花：剝奪審議會專業

國民黨揚言凍結經濟部預算，並提案修法電價漲跌須經立院同意，經濟部長王美花表示，根據現行電業法規定，須由專家學者等組成審議...

台電：台中用電需求提升 增氣減煤和用電皆須確保

國民黨訴求台中要增氣必須先減煤，台電表示，台中用電持續上升，須確保台中市民跟全台民眾用電，因此才要推動燃氣機組計畫，增加...

經濟部：台灣碳定價需與國際對齊 維繫產業競爭力

台灣碳費制定至今未出爐，經濟部官員表示，觀察南韓、新加坡碳定價，因廠商有免費核配、減量計畫等配套，實際繳交碳定價低於帳面...

「微風中揚帆啟航」…製造業復甦態勢確立 4月PMI創近一年新高

中華經濟研究院2日發布2024年4月台灣製造業採購經理人指數（PMI），經季節調整後指數回升1.5至49.4，為近一年新...

碳費灰犀牛2／碳費徵收成為企業生死狀 專家建議：3個轉型武器要有

台灣即將實施的碳費制度，可說獨步全球，它既不同於歐盟同步採行的「碳交易系統」（ETS）與「碳邊境稅」（CBAM）制度，也不同於新加坡等國家直接開徵的碳稅（Carbon Tax）。近來國內產業界頗有呼聲，希望訂定台版CBAM抑制「碳洩露」，甚至環境部長薛富盛也提到，台灣可以開始研議碳費銜接碳稅。

碳費灰犀牛1／碳費費率難產 灰犀牛將吃掉大半獲利 綠色通膨也不遠了？

環境部上月召開第二次碳費審議會，由於碳費費率尚未出爐，不少國內業者仍煎熬於，是否要開啟減碳大投資，此外，本月電費調漲，對業者來說更是雪上加霜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。