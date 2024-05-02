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經濟部：台灣碳定價需與國際對齊 維繫產業競爭力

中央社／ 台北2日電
「綠色行動力論壇 綠電碳中和 企業永續大作戰」下午在松山文創舉行，經濟部綜合規劃司司長莊銘池以「起來行動：企業的生成式淨零轉型」為題，發表專題演講。聯合報記者／陳正興 攝影
「綠色行動力論壇 綠電碳中和 企業永續大作戰」下午在松山文創舉行，經濟部綜合規劃司司長莊銘池以「起來行動：企業的生成式淨零轉型」為題，發表專題演講。聯合報記者／陳正興 攝影

台灣碳費制定至今未出爐，經濟部官員表示，觀察南韓、新加坡碳定價，因廠商有免費核配、減量計畫等配套，實際繳交碳定價低於帳面價格，例如南韓碳定價為每噸新台幣216.5元，因有免費核配比例90%，實際僅需繳交每噸21.6元，盼台灣在碳定價能與國際對齊，維持產業競爭力。

經濟部綜合規劃司長莊銘池今天出席「綠色行動力論壇 綠電碳中和 企業永續大作戰」，以「起來行動：企業的生成式淨零轉型」為題發表演講。

外界對台灣碳費費率制定意見分歧，莊銘池說明，碳定價分為顯性、隱性，前者包括總量管制、碳稅費徵收等，後者則是燃料貨物稅等，因此實際碳定價水準須要觀察各國相關配套措施，包括免費核配、減量計畫等綜合計算之下，廠商實際須負擔多少。

他舉例，南韓排放交易價格約新台幣216.5元，由於南韓業者可獲得免費核配比例為90%，換言之，廠商只需要付10%，產業實際付出的碳定價每噸僅21.6元；另外新加坡每噸碳費為500元，但會根據廠商提出的減量計畫給予減免。

莊銘池表示，台灣為出口導向國家，對於國際經貿情勢變動非常敏感，因此台灣碳定價更需與國際對齊，以維持產業競爭力。

莊銘池表示，淨零路經改變全球政經版圖，但是淨零技術仍待突破，國際能源總署（IEA）去年出爐的報告指出，有將近35%減量技術仍在示範或原型階段，碳捕捉、利用與封存（CCUS）、低碳燃料等淨零技術發展仍具不確定性。

觀察在淨零趨勢下的企業挑戰，莊銘池指出，綠色轉型也帶動企業競爭和獲利模式改變，面對綠色供應鏈、RE100等要求，企業產品標準從低價變成低碳，企業之間的競爭關係也轉為合作，需共同尋求淨零解方。

莊銘池表示，隨著AI（人工智慧）科技興起，加上台灣具備ICT高科技產業優勢，包括智慧化生產模式、智慧車輛、綠能電力調配等，有潛力發展更多技術，作為淨零碳排的解方，經濟部除了擴大綠電供應，也會活絡綠電交易措施，同時推動低碳創新，為產業創造機會。

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