「微風中揚帆啟航」…製造業復甦態勢確立 4月PMI創近一年新高

中華經濟研究院2日發布2024年4月台灣製造業採購經理人指數（PMI），經季節調整後指數回升1.5至49.4，為近一年新高，雖連續14個月緊縮，但距離景氣榮枯線的50只差一步之遙。中經院院長葉俊顯表示，製造業復甦態勢已確立，宛如「微風中揚帆啟航」，企業也多預期下半年復甦力道會更明顯。

葉俊顯指出，4月PMI回升明顯，來到2023年3月以來最慢緊縮速度，主因4月新增訂單與生產指數雙雙轉為擴張，且供應商交貨時間自2022年7月以來首次呈現高於50。

葉俊顯還提到，美、中市場近期訂單有回溫現象，使得4月新增訂單與生產二指數雙雙轉為擴張，但某些產業，例如電子暨光學和基礎原物料產業，回報訂單仍為短、急單較多，且部分產業，例如交通工具產業面臨對手低價搶市，因此採購政策和未來展望相對保守。

談及當前製造業景氣，葉俊顯表示，整體而言，雖然未來幾個月各產業仍會受到許多政經情勢不確定的影響，以至於各產業的復甦步調不一致，但整體製造業復甦態勢已相對明顯。

中研院經濟研究所研究員簡錦漢指出，PMI指數已連續好幾個月都在改善當中，4月來到49.4，距離50已愈來愈近，景氣緩步回溫當中，預期AI需求、半導體先進製程的產能若持續開出，帶動台灣景氣復甦會愈來愈明顯。不過，還是有許多不確定性，除了地緣政治，通膨也還沒壓下來，都讓成長回溫之路有脆弱的地方，後續須觀察景氣回溫速度，但景氣復甦方向已經是確定了。簡錦漢還提到， PMI含括的六大產業中，4月幾乎都成長，運輸工具也因AI設備等看到景氣曙光。

4月未季調的台灣非製造業經理人指數續揚0.6至54.1，已連續18個月擴張，葉俊顯以「晴空萬里偶有雲」來形容當前非製造業景氣。

葉俊顯指出，4月地震影響一些內需住宿餐飲的商業活動與訂單，但因為春假假期的出國潮使得旅遊相關業者的商業活動與訂單相當熱絡。雖然後續即將邁入母親節檔期和內需產業的旺季，但是電價調漲造成對通膨的預期以及央行意外的升息，使得營運成本提高，造成部分內需產業，例如資通訊和零售業，對未來看法轉為持平或緊縮。不過，兩岸旅遊交流有增溫跡象，多數業者對未來展望仍相對持平樂觀。

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