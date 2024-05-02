央行理監事會議紀錄出爐！理事憂通膨居高提升息半碼 僅王美花反對

中央銀行上季宣布升息半碼（0.125個百分點），央行今日公布第1季理監事會會議紀錄，15位理事中，14位贊成升息半碼，只有經濟部長王美花表示反對升息。

多數理事認為，通膨居高不下，且有可能連續3年的消費者物價指數（CPI）年增率都超過2％的通膨警戒值，看到房租及外食持續上漲，央行升息半碼可抑制通膨預期心理，也可表示央行緩和物價漲幅的態度，還有一位理事認為1碼才是正常的升息幅度。

央行2日公布第20屆理事會第17次理監事聯席會議貨幣政策議事錄摘要，理事們對於央行升息有高度共識，央行3月21日理監事會議後，宣布自3月22日起升息半碼，以抑制通膨預期心理，讓央行決定升息的主要原因就是確定4月起調漲電價，恐進一步帶動整體物價上漲。

王美花是唯一反對升息的理事，她表示，出口雖然成長，但只有AI供應鏈的晶片及伺服器出口暢旺，並非全部廠商訂單均如此，非AI伺服器及手機等產業的出口不甚理想，台灣製造業呈兩極化發展；尤其電價調漲，將導致這些廠商製造成本增加，此時調升利率，資金成本提高，致其經營更加困難，因此不建調升利率。

多名理事關注外食費、房租存在持續上漲的問題，尤其房租具有向下僵固性，若房價續漲，進而推升房租，更不利於物價穩定；外食費也是易漲難跌，若調價速度加快，顯示物價上漲壓力短期內難以緩解，央行此次升息半碼後，仍需繼續關注通膨持續性的問題。

有理事提出，2022年7月起，房租年增率每月均達2％，店租上漲對外食費更不利，央行應關注加乘效果，升息幅度不宜過過，避免刺激房東將利息成本轉嫁給房客，租金再被提高，升息半碼幅度適當。

目前實質利率為負值，有理事認為這顯示政策利率有上調空間，升息有助於維繫通膨預期的定錨，支持升息半碼。

不過，有理事認為，央行自2023年第1季升息半碼後即停滯不動，2023年全年通膨仍高，某種程度顯示當初緊縮力道仍嫌不足，才使得通膨居高不下，現在又有電價調漲，影響民眾通膨預期，加上實質利率為負，在經濟成長及勞動市場表現均穩健的情況下，升息是正確的決策，且應以1碼為正常的升息幅度，但也支持央行升息半碼的決定。

中央銀行3月21日召開理監事會議，會後宣布升息半碼，為去年第2季以來首次升息，央行5月2日公布此次理監事聯席會議紀錄。圖／聯合報系資料照片

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