聯準會 FOMC 會後 國泰世華詳盡分析總經、股債匯市未來展望

全球矚目的美國聯準會FOMC會議結果出爐，國泰世華銀行2日分析，目前推估聯準會首次降息時點遞延至9月，全年降幅將不若3月點陣圖所透露的3碼；通膨走勢影響美國降息節奏，若未來數月通膨增速仍居高不下，降息時點將可能再遞延，全年降幅仍可能縮窄。

國泰世華表示，聯準會FOMC會議結果傳遞四點重要訊息：第一，本次會議將政策利率保持在5.25%~5.50%區間；第二，美聯準會對降息態度偏保守，主席鮑爾表示，通膨數據尚未帶來足夠的信心以啟動降息，但排除進一步升息的可能性；第三，預計將於6月放慢縮表速度，將每月減持600億美元公債上限，調降至250億美元；第四，6月FOMC會議前，需關注通膨與就業數據變化，包含：5月15日的CPI（消費者物價指數），5月31日的PCE（個人消費支出物價指數），5月3日、6月7日的非農就業報告。

展望後市，國泰世華表示，美國今年首季GDP年化季增率由前一季的3.4%降至1.6%，說明在高利環境的影響下，美國經濟出現放緩跡象，景氣降溫將有助於推動貨幣政策轉趨寬鬆。不過受到油價、住房通膨走升影響，導致今年首季以來，美國通膨增速仍居高不下，使聯準會降息態度轉趨保守，帶動公債殖利率偏高震盪。

國泰世華認為，若高利率持續更長時間，美元強勢期將保持更久，加上若ECB（歐洲央行）於今年6月啟動降息，將有助於美元指數未來數月高位震盪。後續待聯準會釋出較明確的降息訊號後，美元將稍趨貶勢，幅度則將視未來美國降息步伐速度而定。

股市方面，隨美債殖利率走升壓抑股市評價面，加上企業財報的分化，加劇了近期股市震盪幅度。不過長線而言，隨著企業庫存調整進入尾聲，加上AI需求帶動全球半導體業復甦，皆有助於企業獲利逐季成長，長線不改股市利多展望。

債市部分，由於通膨增速居高不下，使聯準會一再推遲今年的降息時點，不過在核心通膨年增率未大幅走升的情形下，預期聯準會仍傾向於今年降息，但預期本波降息幅度不大。債市策略上維持逢高鎖利的思維，不過隨市場預期終端利率下降，未來資本利得空間將相對有限，債市報酬以固定息收為主。

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