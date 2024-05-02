僅一位理事反對升息！央行公布首季會議議事錄 「她」親曝反對理由

中央銀行2日公布3月21日理監事會議議事錄摘要；因應電價調漲，央行理事會決議升息半碼（0.125個百分點），僅一位理事反對升息，即為經濟部長王美花。

王美花在會中表示，今年以來，國內服務業呈穩健成長，出口亦呈成長趨勢，尤其AI供應鏈的晶片、伺服器等出口更見暢旺，但並非全部廠商均如此，非AI伺服器及手機等產業的出口不甚理想，台灣製造業呈兩極化發展。電價調漲，將導致這些廠商製造成本增加，此時央行再調升利率，其資金成本亦隨之提高，致使其經營更加困難。因此，不建議調升政策利率。

除王美花外，其餘央行理事均贊成升息以抑制通膨預期，其中還有位理事認為，「升息應以1碼為正常的調升幅度」。

該名理事表示，央行自2023年第1季升息半碼後，迄今維持政策利率不變，2023年全年通膨率仍高，或許某種程度顯示當初緊縮力道仍嫌不足，使通膨持續性居高；2024年將面臨電價調漲，恐又影響民眾通膨預期。此外，相較其他主要經濟體，我國實質利率為負值。在經濟成長及勞動市場表現均屬穩健的情況下，升息為正確的決策；「升息應以1碼為正常的調升幅度」，但仍贊成本次調升政策利率半碼。

央行資料顯示，有位理事贊同政策利率調升半碼，並表達通膨預期為貨幣政策相當重要的考量因素，一旦強烈的通膨預期形成後，就難以壓制。台灣CPI年增率已連續4年接近2%或2%以上，因此通膨預期形成的議題值得關注。尤其是預定4月提高電價，可能帶動一輪新的漲價風潮並刺激通膨預期；通膨預期並非不去提它，它就不會發生。由是觀之，央行的確要有壓抑通膨預期的作法。調升半碼具有宣示效果，對外宣示央行非常重視通膨問題，未來通膨若仍居高不下，則很有可能繼續升息，因為物價穩定為央行責無旁貸且最重要的任務。

有位理事指出，預估本年台灣經濟成長率表現強勁，且外食費及房租等漲幅未見收斂，加以電價調漲，因此，台灣CPI年增率極可能連續3年超過2%。在此情況下，調升半碼為一宣示作用，表示央行重視通膨問題，並希望可以抑制通膨預期，故贊成政策利率調升半碼。

另位理事亦贊同政策利率調升半碼，並表示市井小民對於物價上漲相當有感，如果升息可以讓物價上漲稍緩，則此政策甚佳。

有位理事認為，我國勞動市場仍穩健，惟上年實質總薪資為近七年來首度負成長，此與通膨率仍高有關。在壓抑通膨方面，房租及外食費存在持續上漲問題。其中，因房租具有向下僵固性，且若房價繼續上升，進而推升房租，更不利於物價穩定。外食費部分，其亦易漲難跌，需關注外食費年增率居高不下的情況，且若調價頻度有加快傾向，則表示對物價上漲的壓力短期內將難以緩解。本次升息半碼可表達央行緩和物價上漲不利因素的態度，是不錯的作法，惟仍須持續密切關注通膨持續性的問題。

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