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祥翊簽下美國銷售合約 瞄準24億美元肺纖維化藥物商機

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

祥翊（6676）2日宣布，旗下治療肺纖維化藥物NTN，已與美國針劑學名藥廠簽訂美國市場銷售合約，NTN預計明年第2季送件申請藥證，目標後年上市，將由祥翊進行生產製造，美國合作夥伴除負責藥品上市後的推廣與銷售外，也將協助規劃相關領證事宜，成為祥翊在美國市場的策略夥伴，瞄準高達24億美元的肺纖維化藥物市場商機。

根據合約，祥翊可依NTN的開發進度，收取簽約金及階段里程碑金等，合計120萬美元，未來藥品成功上市後也將共享銷售分潤。祥翊董事長吳永連表示，未來將借重合作夥伴在美國布建的行銷網路，看好NTN能提供病患另一個安全且高效益的治療選項。

祥翊表示，本次合作的對象，為一家美國專注無菌針劑開發的學名藥廠，目前擁有50張以上美國學名藥證，成立雖僅十餘年，在經驗豐富的專業團隊的領導下，不僅建立各種獨特的技術平台與特種學名藥的多元產品組合，對外更採取結盟策略，協助合作夥伴在美國市場完成藥品的商業化發展，並藉此取得市場的競爭優勢，迄今這家學名藥針劑廠已成為美國診所與醫院領域的知名藥廠。

NTN是祥翊與瑩碩（6677）共同開發的利基型產品，由瑩碩負責研發、祥翊以特有軟膠囊產線生產，雙方共同投資開發，行銷及利潤共享。此產品為一高活性並具細胞毒性的軟膠囊藥物，製造條件嚴苛，符合要求的生產廠有限。NTN的適應症為治療特發性肺部纖維化，即俗稱的「菜瓜布肺」，由於致病成因尚不明朗，患病後若稍有輕忽，則惡化速度極快，致死率甚至高於癌症，近年來該疾病逐漸受到重視，並帶動相關治療藥物的市場規模持續增長。不過由於原廠藥的專利尚未到期，迄今並無任一學名藥獲准上市銷售。

根據IQVIA資料統計，2023年NTN原廠藥的美國市場銷售額為24億美元（逾新台幣781億元），目前有四個競品學名藥取得美國FDA暫定審查核可（tentative approval），但要等原廠專利到期後才能獲得正式藥證，進行上市銷售。祥翊的NTN預計明年第2季向FDA提交藥證申請，積極搶攻龐大的市場商機。

學名藥 癌症 美國

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