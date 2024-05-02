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認同新聞有價「推媒體議價立法」？李懷仁：數位部較贊成著作鄰接權

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
數位部次長李懷仁表示，數位部比較贊成與傾向的是因應時代進步，著作鄰接權會連媒體被AI做資料探勘使用權利一併保障。圖／本報系資料照片
數位部次長李懷仁表示，數位部比較贊成與傾向的是因應時代進步，著作鄰接權會連媒體被AI做資料探勘使用權利一併保障。圖／本報系資料照片

立法院財委會今（2）日審查前瞻特別運算，立委林宜瑾質詢數位部，媒體議價是現在進行式，數位部是否認同新聞有價或設置媒體議價法？次長李懷仁表示，行政院跟跨部會參與的數位部、文化部、通傳會都認為新聞有價是沒問題的。

李懷仁指出，至於是否走媒體議價法這條路線，目前行政院沒有確認，且世界各國不一定都走媒體議價法，多數還是走著作鄰接權。

立委指出，針對數位新聞發展與民主韌性草案，已經歷經九個月，各國腳步持續前進，如印尼已簽署法令，要求數位平台應付費才能使用媒體內容，而最致力將歐盟著作鄰接權概念內國法化的法國，雖無法有效對數位平台規範，只能無奈一次次開罰。台灣各部會認同新聞有價，可是還是不清楚主責單位是哪裡？還在澳洲專法模式，或歐盟著作鄰接權模式間搖擺不定。

林宜瑾說明，以國內學者主張，立法是確保媒體與平台公平競爭的唯一方法，新設專法是最好的方式，歐盟著作鄰接權恐怕不是值得學習的方式。以成大教授提出，法國最終還是得仰賴競爭委員會介入，才有可能發揮著作鄰接權功效。

李懷仁強調，這議題在行政院已經討論3年，跟著現在科技的進步，包含美國、歐盟已經不是只有討論媒體議價部分，現在最重要的是AI的資料探勘有無使用媒體資料庫。

他舉例，上周英國金融時報與OpenAI簽署資料庫授權，當AI進行語言學習時，用新聞出版內容是有價的，去年底美聯社也跟OpenAI簽署一年1000萬美元授權，現在西方各國其實注意的是如何保護新聞內容。

李懷仁提到，以澳洲模式，不管澳洲、紐西蘭、加拿大都清楚看到立法只有抓到Google一家，強制議價法也很可能只抓到Google一家，但現在有太多AI平台在使用語言學習時用新聞出版，新聞出版反映各時代精確語言內容。

至於Google提出3年3億元共榮基金，能否作為媒體議價法替代方案？李懷仁說，就數位部立場從不認為共榮基金與媒體議價法有關，是Google針對新聞產業新創或使用科技的基金。

李懷仁說，數位部比較贊成與傾向的是因應時代進步，著作鄰接權會連媒體被AI做資料探勘使用權利一併保障。

AI 數位部 立法院

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