獨／中鋼董事長翁朝棟功成身退 申請退休卸任獲准

去年早有辭意的中鋼（2002）董事長翁朝棟2日對經濟日報記者表示，今年四月再次向經濟部大股東表達卸任之意，期望能功成身退以完成接班傳承，終於獲得大股東經濟部同意於5月18日退休卸任。他感謝大股東經濟部的成全，可以一償宿願，有更多的時間陪伴家人。據了解，他卸任後的董事長職務應有總經理王錫欽暫代。

翁朝棟說，去年二月就向大股東經濟部表達退休卸任之意，懇請部長讓他完成階段性任務後能順利卸任中鋼董事長一職，以陪伴家人。惟當時因全球經濟遭受國際通膨及升息壓力續存的影響而成長不如預期，加上烏俄戰爭膠著、中國經濟疲軟及地緣政治風險頻發等因素，造成全球需求不振，使鋼鐵業陷入「供強需弱」的兩面夾擊，經營環境較109年更為嚴峻。為此，大股東希望他能再留任一年繼續打拼，帶領中鋼度過難關、再創佳績。

在面對去年這嚴峻情勢，感謝中鋼全體同仁齊心努力竭力降低成本、提升利潤，我們一起攜手度過鋼鐵景氣低潮，最終合併稅前獲利45.9億元，達成大股東交付的轉虧為盈任務，也創造較109年更佳的營收及盈餘績效。

擔任中鋼董事長這七年六個多月的時間，感謝歷任院長、部長的提攜與信任，讓他有這機緣與福分擔任此要職。他更感謝中鋼所有同仁能和我一起秉持「中鋼人」的精神，克服各種難關、以優異的績效達成使命。很榮幸能與如此優秀的團隊並肩作戰，登上高峰也平安走過低谷，深深感到光榮與感動。

在任職期間，他始終秉持積極任事、承擔責任的態度，完成「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」新願景的規劃執行，並將「三轉」－數位轉型、低碳轉型及供應鏈轉型，列為重點任務，以利落實雙主軸－「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」的發展策略布局，戮力完成中鋼因應未來挑戰所需之各種轉型與打底的階段性工作，應未負大股東交付的使命。

今年四月再次向經濟部大股東表達卸任之意，期望能功成身退以完成接班傳承，終於獲得大股東經濟部同意於5月18日退休卸任。感謝大股東經濟部的成全，讓他可以一償宿願，有更多的時間陪伴家人。

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