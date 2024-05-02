在野要求台中電廠先減煤再增氣 台電：推動兩階段燃氣轉型

國民黨團2日召開記者會訴求台中要增氣、必須先減煤。台電表示，台中用電持續上升，必須要確保台中市民跟全台國人用電，因此才要推動燃氣機組計畫，增加燃氣可以讓供電穩定，也讓減少燃煤的步伐繼續向前。目前台中電廠已減煤600萬噸、空污排放量減排6成，呼籲在地支持台中用電。

台電也說明，目前北中南地區皆積極推動增氣減煤，減少舊型燃煤機組的使用，因此包括大潭、協和、通霄、興達、大林等更新計畫，不僅提高整體供電能力，且每個區域都有自身電源，將有助於區域供電平衡，並非記者會所指的單押台中。

台電進一步指出，台中電廠用煤量在2014年達到高峰的1,839萬噸，空污排放量也達到3.9萬噸。近年台電落實增氣減煤，更擴大自主減煤，並累積投入逾400億元升級空污防制設備，透過多元措施，至今台中電廠已減煤超過600萬噸、空污排放量減排6成。

台電說明，為加速台中電廠以氣換煤，台電積極推動兩階段燃氣轉型，承諾台中電廠第1部燃氣機組商轉後的隔年底，啟動拆除2部燃煤機組及1根煙囪。待新增2部台中電廠燃氣機組及1部民營新燃氣機組商轉上線後，在供氣無虞條件下，隔年台中電廠用煤量預估可再進一步減少100萬噸，台中電廠用煤總量將降至1,100萬噸以下。

台電強調，增氣的目的在於進一步減煤，台電規劃「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫」，更是下一階段滿足地方用電需求、深化減煤及區域供電平衡的關鍵。台電規劃設置四部總裝置容量550萬瓩以下之高效率新燃氣複循環機組，搭配最新污染防治設備，空污排放將可再進一步減量。待燃氣機組逐步商轉後，既有燃煤機組也可逐步除役轉為緊急備用，達成2035年台中電廠以氣換煤的目標。

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