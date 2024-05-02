AI浪潮之下 蔡總統：台灣半導體地位也更加關鍵

蔡總統2日上午前往苗栗出席「力晶積成電子銅鑼廠落成啟用典禮」時指出，政府過去八年來推動「5+2產業創新計畫」及「六大核心戰略產業」，就是要以半導體產業的優勢帶動數位革命和智慧創新，確保台灣在全球科技生態系的領先地位。未來也會持續努力優化產業環境、培育人才，並鼓勵國內、外企業在臺投資合作，提升台灣半導體技術的能量。她期盼，政府與民間共同努力，持續提高半導體供應鏈在地完整性，維持台灣的優勢地位，創造下一個科技榮景。

蔡總統致詞時表示，今天力積電銅鑼廠落成啟用。她要恭喜並感謝力積電，向世界展現臺灣的產業實力。這座晶圓廠歷經疫情的挑戰，能夠順利完工、啟用，再次凸顯台灣半導體產業的強大韌性。半導體產業是台灣的過去、現在和未來。去年，半導體產業產值達到4.3兆元，就業人數超過25萬人，是驅動台灣經濟成長、促進產業創新的重要動力。

蔡總統說，過去八年來，政府全力推動「5+2產業創新計畫」以及「六大核心戰略產業」，就是要以半導體產業的優勢帶動數位革命和智慧創新，確保台灣在全球科技生態系的領先地位。我們的半導體產業，除了在台灣持續深耕最先進的製程技術和記憶體的研發，也要走向世界，在全球的AI及高科技發展中貢獻關鍵的力量。

蔡總統指出，要將最高階的半導體技術留在台灣，人才培育也是重要的一環。從2022年開始，政府投入24億元經費補助大專院校，設置產業人才和技術培育的基地。她感謝力積電響應政府政策，出資協助台灣多所大學成立半導體研究學院，透過集結產官學研的力量，培育高科技人才，促進國家重點領域的發展，更提升了台灣產業的競爭力。

蔡總統提到，未來，隨著AI帶來的各項應用，全球產業將面臨快速變革，台灣半導體產業的地位也會更加關鍵。政府會持續努力優化產業環境、培育人才，並且鼓勵國內、外企業在台投資合作，來提升台灣半導體技術的能量。

蔡總統期待，在政府和民間共同努力下，持續提高半導體供應鏈在地的完整性，維持台灣半導體的優勢地位，創造下一個科技榮景。最後，她祝福力積電銅鑼廠啟用後，為台灣的經濟和產業培育更多豐富的果實。

隨後，蔡總統與現場貴賓一同進行剪綵儀式。包括行政院政務委員兼國發會主委龔明鑫、國科會主委吳政忠、總統府副秘書長黃重諺、苗栗縣長鍾東錦、力積電董事長黃崇仁及美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）、法國在台協會主任Franck Paris、印度台北協會會長葉達夫（Manharsinh Laxmanbhai Yadav）及日本台灣交流協會副代表服部崇等亦出席是項活動。

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