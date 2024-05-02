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避免燈號失真 經部擬以備轉容量對應反映供電狀況

中央社／ 台北2日電

近年太陽光電持續擴大，真正供電挑戰已移轉至夜尖峰時段，單日一顆供電燈號面臨失真窘境。經濟部經過多次討論，初步定調供電裕度改以備轉容量絕對值替代百分比，並進一步對應燈號，讓民眾對供電狀況一目了然；同時為促進資訊透明，台電研擬公布當日每小時供電曲線。

備轉容量是為因應機組臨時故障、負載不如預測等情況，所做的供電裕度準備。根據現有規定，每日尖峰備轉容量率是指「日尖峰」當下供電裕度，從「供電充裕」到「限電準備」，分別以綠、黃、橘、紅、黑燈號呈現，僅後兩者採絕對數值。

不過，隨著近年光電大量併網，日尖峰供電能力提升，真正調度挑戰其已移轉至太陽下山後，夜尖峰課題浮上檯面。

因應負載日益提升趨勢，加上冬季、夏季用電量本有差異，台電去年便有公開表示，母數變大的情況下，備轉容量再以百分比計算恐失真，也曾與工研院合作評估過，「兩大一中」機組合計約280萬瓩備轉容量就已足夠，將交由去年3月成立的電力可靠與韌性推動管理辦公室討論定案。

該辦公室由經濟部能源署推動，引入專家學者成立技術工作小組，台電去年曾經送交初步修正方案給辦公室，規劃改由一天公布日尖峰、夜尖峰備轉容量值與比率，委員當時即建議可直接公布每小時備轉容量，讓民眾更一目瞭然。

台電表示，目前官網已有揭露每10分鐘即時電力資訊，內部正研究進一步公布當日每小時供電實績，形成備轉容量曲線，以促進資訊透明，預計今年上半年提出執行細節的相關規劃，送能源署討論。

至於是否仍保留或修正燈號定義，官員表示，目前是朝每小時公布定量方向規劃，若仍須定義燈號，首先要評估多少量才合理，也需將再生能源占比持續提升、其發電具間歇特性納入考量，台電會重新檢視近年調度紀錄、經驗，研究實際備轉容量需求和不同天氣情境。

供電 台電 太陽光電

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