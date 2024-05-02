聯準會連續六次維持利率不動 法人喊：布局組合平衡型基金、分散風險
聯準會（Fed）於1日利率會議（FOMC）後將基準利率維持在5.25-5.5%，此乃連續第六次例會維持利率不動。同時，將於六月份開始放慢縮表的速度，尤其，Fed主席鮑威爾在會後記者會上強調，央行下一步行動「不太可能」是升息，安撫市場情緒。法人建議，可透過平衡型基金靈活布局於股票和債券基金，執行資產多元化分散，在重於分散風險之際，掌握一定的回報。
日盛目標收益組合基金研究團隊指出，在市場已經大幅反應延後降息情況下，只要鮑爾維持年內有可能降息的論述，則短期應不會再大幅影響市場預期。此外，無論是各國經濟預期指數、製造業周期、 PMI 擴散周期等指數，均驗證基本面仍在好轉當中。
另外，由於美國經濟情勢偏往不著陸，從而減緩市場對於降息預期，短期風險性資產震盪難免。聯準會正式宣布 6 月開始放緩縮表，代表即使聯準會延後降息，也將從控量的角度在調整債券供需與利率，執行緩步朝向寬鬆的態度。預計資金流動性並無疑慮，市場資金仍屬充沛。充裕的流動性、強韌消費支出及高透明度的產業前景，將支持股價指數和信用債券價格穩定。
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