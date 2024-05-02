影／出席力積電銅鑼廠啟用 蔡英文：半導體驅動台灣經濟成長重要動力

力積電銅鑼廠今天上午舉行落成啟用典禮，蔡英文總統在致詞時表示，半導體產業是台灣的過去、現在以及未來，是驅動台灣經濟成長重要動力。半導體產業除了在台灣持續深耕最先進的製程技術，也要走向世界，在全球的AI高科技的發展中，貢獻關鍵力量。

董事長黃崇仁在致詞時表示，半導體之所以能成為台灣最重要的產業，歸功於蔡英文總統明智的領導，成立半導體學院，才能可以走到現在這個地步。黃崇仁說特別跟員工說一定要在蔡英文總統結束任期前，完成銅鑼廠落成啟用，並強調台灣的半導體產業是全世界效率最高的，在8年前台灣半導體沒那麼強盛，經過蔡總統8年的努力，才能成為護國神山。 蔡英文總統表示，半導電不是台灣的過去、現在，也是未來。記者黃仲裕／攝影 力積電銅鑼廠趕在蔡英文總統任期結束前，舉行落成啟用典禮。記者黃仲裕／攝影

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