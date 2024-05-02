聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／出席力積電銅鑼廠啟用 蔡英文：半導體驅動台灣經濟成長重要動力
力積電銅鑼廠今天上午舉行落成啟用典禮，蔡英文總統在致詞時表示，半導體產業是台灣的過去、現在以及未來，是驅動台灣經濟成長重要動力。半導體產業除了在台灣持續深耕最先進的製程技術，也要走向世界，在全球的AI高科技的發展中，貢獻關鍵力量。
董事長黃崇仁在致詞時表示，半導體之所以能成為台灣最重要的產業，歸功於蔡英文總統明智的領導，成立半導體學院，才能可以走到現在這個地步。黃崇仁說特別跟員工說一定要在蔡英文總統結束任期前，完成銅鑼廠落成啟用，並強調台灣的半導體產業是全世界效率最高的，在8年前台灣半導體沒那麼強盛，經過蔡總統8年的努力，才能成為護國神山。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 央行重啟打炒房措施三年半 這項受限不動產貸款掛「蛋」
▪ 股市大賺搶買房？這幾區賞屋人潮暴增 最高單周來百組
▪ 航空城安置住宅售價不到周邊建案一半 5月10日起線上選屋
▪ 新北房市爆黑馬 這區房價5年狂漲64%排第一
▪ 竹科正對面超搶手3房建物7百萬起標 5月7日執行署開賣
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言