中火擬增4座天然氣儲槽 國民黨：先承諾拆燃煤機組
台電公司規劃在台中電廠新設燃氣機組及天然氣儲槽，國民黨今天表示，台中火力發電廠的碳排放居全球第一，是世界第一髒燃煤電廠，要求「要增氣，就要先減煤」，先承諾拆掉燃煤機組，並強調中部人不願成為錯誤政策的犧牲者。
台電公司規劃「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫」，預計新設4部燃氣機組，並規劃於台中港接收站區預留空地，增設4座地上型天然氣儲槽。
國民黨今天上午召開記者會，來自台中市的國民黨立委羅廷瑋指出，台電說台中要再建4部燃氣機組及儲存槽，煤碳是最骯髒的化石燃料，政府卻讓中火繼續燒煤。根據資料顯示，全球8545家化石燃料電廠中，台中的中火於2022年的溫室效應排放量最高，其他國家化石燃料電廠不斷地減煤，但中火卻是落後的。
羅廷瑋說，呼籲政府應該重視中部5縣市民眾的健康，不要一昧在台中不斷增加火力發電廠，大家支持燃氣換燃煤，「但全部都加在台中，公平嗎」，應要響應台中市長盧秀燕所說，要燃氣換燃煤，燃煤一定要廢除，才可以換燃氣。
另一名也是來自台中市的國民黨立委黃健豪表示，台中不是全世界第一大城市，台灣不是全世界第一大國家，台灣與台中的用電量也不是全球第一名，卻擁有全世界8000多個火力電廠中，碳排量第一名的電廠。
黃健豪說，民進黨政府應該懸崖勒馬，不應繼續將所有發電的能源壓在燃氣、燃煤。台中可以接受燃氣換燃煤，但前提是「要增氣，就要先減煤」，先承諾拆掉燃煤機組，中部人不是台電或民進黨政府的空氣清淨機，民進黨政府應該檢討現行能源政策。
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