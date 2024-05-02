快訊

影／核一乾貯場將核定 劉和然：新北絕無卡關

違法轉賣免稅品太多！日電器行記錄遊客護照 「重複買就拒賣」

如虎添翼！超旺夫運的3生肖女 蛇感知能力好、兔是好軍師

學者籲自然碳匯緩不濟急 事業應減少化石燃料為先

中央社／ 台北2日電

事業單位為達到碳中和目標，取得自然碳匯也成為多方關注焦點。學者提醒，根據國際評論，藍碳、綠碳皆對於減緩地球暖化屬於緩慢而不切實際的解決方案；呼籲仍以迅速減少化石燃料為優先。

針對非屬碳費徵收對象，環境部訂定「溫室氣體自願減量專案管理辦法」，可以量化其減量成果並轉換為發展措施的資金。現已公布143項（國外110項、國內33項）可供企業可直接採用、申請減量額度專案的官方版自願減量方法。

事業單位除了可以透過改用高效率燈具、增加溫室氣體回收等方式減碳、取得自願減量額度（碳權）外，也能利自然碳匯獲得碳權。

東海大學生命科學系教授劉少倫於台灣科技媒體中心發文提醒，根據「美國國家科學院院刊（PNAS）」的評論，目前所提倡的藍綠碳方案（自然碳匯），對於全球氣候暖化控制在攝氏1.5度以下的目標而言，僅屬於緩慢而不切實際的解決方案。

劉少倫說明，該評論中提到，實現淨零排放的關鍵在於迅速減少由化石燃料排放所導致的長期升溫效應，而非短期內在有限土地上一手推動藍綠碳發展，卻另一手犧牲自然棲地以維持高耗能產業發展；這種方法只會使高碳排放企業得以藉此逃避社會責任，犧牲環境以追求經濟利益。

劉少倫指出，該文點出，如果無法認識到迅速降低化石燃料使用（如天然氣和煤炭）的重要性，所謂的藍綠碳僅是一種自欺欺人的手段，僅是以淨零排放來安慰自己。

根據環境部資料，國內自然碳匯方法學僅有「造林與植林碳匯專案活動」1項。截至今日環境部已陸續預告6項新增方法學，包含森林經營、竹林經營、紅樹林和海草復育、農業土地管理、低生長林增匯等。

其中，森林、竹林經營2方法學已於日前召開首次初審議會，目前進度皆為補充修正再審。

化石 暖化 環境部

延伸閱讀

藍碳方法學通過擬可成碳權 學者：審慎評估復育點

花蓮強震募款倒數2天 LINE Pay管道今提前關閉

環團批電價凍漲大開改革倒車 籲應強化電價調整配套

批快時尚不利環保 G7將首度公開對紡織業說重話

相關新聞

立法院將修法收回電價調整權力 王美花籲國會：要理性

立法院會通過電價凍漲方案，但經濟部回應台電是依法調漲電價，國民黨團痛批行政傲慢，揚言凍審經濟部預算。經濟部長王美花今日回...

北市近年最大案！台電釋出南港9千坪基地推都更 開發效益上看500億元

台電推動土地資產活化，繼台北南港北儲、高雄亞洲新灣區特貿三等都更案，再釋出過去為電力修護基地、位於台北流行音樂中心旁的南...

白話財經EP133｜萬物齊漲就薪水不漲 解析台灣家庭30年來的財富差距關鍵密碼

主計總處4月29日公布了2021年家庭財富分配統計數據，而距離上一次做這項調查，已是30年前。既然過了30年，那麼，趕緊來看看，30年前的家庭財富，跟30年後的家庭財富，到底差距有多大？ 根據主計總處數據，30年前，前20%家庭、後20%家庭的財富統計差距約為16.8倍；但到了2021年時，前20%家庭、後20%家庭的財富統計差距卻拉大到66.9倍，前20%家庭的平均財富為5133萬元，後20%家庭平均財富僅77萬元。 在萬物都漲、只有薪水不漲的現在，民眾悶著頭不斷工作，卻怎麼樣也追不上通膨的速度，更不要說，今年電價又將調漲，這對許多民眾來說，真的是沉重的負擔。本集白話財經邀請聯合報財經中心記者陳儷方，請她來解析，台灣家庭財富差距的關鍵密碼，以及電價上漲對大眾的影響。

膠帶工廠違法偷排、漏報 環管署追繳1,238萬元

環境部環境管理署2日公布最新查緝案例。環管署會同調查局與地方環保局稽查搜索，查獲台南市某膠帶工廠揮發性有機物異常洩漏未妥...

台灣擁有發展AI醫療的關鍵數據 卻恐淪為外商殖民地？

上至準總統賴清德，到學界、產業科技大老，近日不斷重申「AI即國力」，中研院院士、生策會副會長楊泮池日前在一場演說上提到台...

首季勞退分紅 每人可逾2.6萬

勞動基金運用局昨發布勞動基金最新運用績效，截至今年三月底，勞動基金規模達六兆四一九五億元，評價後收益數為四九四九點六億，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。