首季勞退分紅 每人可逾2.6萬

勞動基金運用局昨發布勞動基金最新運用績效，截至今年三月底，勞動基金規模達六兆四一九五億元，評價後收益數為四九四九點六億，創歷年同期新高；其中，攸關民眾退休老本的勞退新制基金，今年第一季大賺三三三一點一億元。以目前新制勞退一二七二萬有效帳戶，平均每位分紅逾二點六萬元。

據基金局資料，截至三月底，勞動基金規模為六兆四一九五億元。其中新制勞退基金規模四兆一八三八億元、收益率百分之八點二二，三月單月收益約一五九七億；舊制勞退基金規模一兆一八四億元、收益率百分之十點一一，三月單月收益約四二五億；勞保基金規模九九四一億元，收益率百分之八點五九，單月收益約三八六點五億元。

勞動基金運用局副局長劉麗茹說，除勞動基金第一季收益創同期新高，若單就三月份收益來看，勞動基金整體收益、勞退新制基金也雙雙衝上歷史新高，至於勞保基金的三月收益數則為史上第二。

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