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勞退新制分紅 平均2.6萬

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

五一勞動節，勞工笑呵呵，新制勞退基金截至今年3月底大賺3,331.1億元，收益率8.22%，以目前新制勞退1,272萬有效帳戶計算，平均每位分紅逾2.6萬元。

去年度新制勞退基金績效佳，收益數4,785.6億元，勞保局已在今年3月4日完成收益分配並揭示於勞退個人專戶，逾50.4%勞工收益分配超過2萬元，更有25%勞工收益分配逾5萬元。

今年第1季全球金融市場震盪走揚，新制勞退基金大賺3,331.1億元，光第1季就賺進去年全年收益數的近七成，除非下半年全球金融市場大反轉，預期明年3月勞工分紅有機會再創新高。

勞保局強調，勞退新制實際收益分配仍須視勞工個人帳戶累計金額、年資等因素，因此每名勞工實際獲得收益數並不一樣。

攸關勞工退休經濟生活保障的新制勞退基金和勞保基金績效，紛紛傳出好消息。新制勞退基金3月單月收益進帳1,595.2億，創歷年單月新高。勞保基金截至3月底收益數達731.4億元，3月單月進帳386.1億元，為歷年單月次高。

勞保基金 勞退基金

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