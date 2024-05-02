勞退新制分紅 平均2.6萬
五一勞動節，勞工笑呵呵，新制勞退基金截至今年3月底大賺3,331.1億元，收益率8.22%，以目前新制勞退1,272萬有效帳戶計算，平均每位分紅逾2.6萬元。
去年度新制勞退基金績效佳，收益數4,785.6億元，勞保局已在今年3月4日完成收益分配並揭示於勞退個人專戶，逾50.4%勞工收益分配超過2萬元，更有25%勞工收益分配逾5萬元。
今年第1季全球金融市場震盪走揚，新制勞退基金大賺3,331.1億元，光第1季就賺進去年全年收益數的近七成，除非下半年全球金融市場大反轉，預期明年3月勞工分紅有機會再創新高。
勞保局強調，勞退新制實際收益分配仍須視勞工個人帳戶累計金額、年資等因素，因此每名勞工實際獲得收益數並不一樣。
攸關勞工退休經濟生活保障的新制勞退基金和勞保基金績效，紛紛傳出好消息。新制勞退基金3月單月收益進帳1,595.2億，創歷年單月新高。勞保基金截至3月底收益數達731.4億元，3月單月進帳386.1億元，為歷年單月次高。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 央行重啟打炒房措施三年半 這項受限不動產貸款掛「蛋」
▪ 股市大賺搶買房？這幾區賞屋人潮暴增 最高單周來百組
▪ 航空城安置住宅售價不到周邊建案一半 5月10日起線上選屋
▪ 新北房市爆黑馬 這區房價5年狂漲64%排第一
▪ 竹科正對面超搶手3房建物7百萬起標 5月7日執行署開賣
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言