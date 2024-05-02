三大退休基金Q1大賺6,088億 勞動基金獲利衝同期新高

3月全球金融市場走揚，政府三大退休基金收益大豐收，今年首季合計大賺6,088.2億元，3月進帳2,956.5億元。其中勞動基金首季大賺4,949.6億元、創同期新高，3月收益2,422.1億元，也創單月新高。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，觀察4月各項指數，海外股市、債市及另類投資皆呈下降，台股持平，預期4月收益數將微幅回吐。

勞動基金運用局昨（1）日發布勞動基金最新績效，因市場樂觀情緒帶動3月全球金融市場高檔震盪走升，截至今年3月底止勞動基金規模6兆4,194.8億元，評價後收益數4,949.6億元，創歷年同期新高，收益率8.3%，3月單月收益數2,422.1億元，創歷年單月最高。

其中，新制勞退基金規模4兆1,838億元，收益數3,331.1億元，收益率8.22%；舊制勞退基金規模1兆184億元，收益數847.3億元，收益率10.11%；勞保基金規模9,941億元，收益數731.4億元，收益率8.59%。

受衛福部委託管理的國民年金保險基金規模至3月底為5,608.6億元，收益數419.4億元，收益率8.46%。

就長期投資績效來看，整體勞動基金近十年多平均收益率6.23%，國保基金近十年多平均收益率6.7%，長期投資績效穩健。

退撫基金截至3月止規模9,006.9億元，收益數719.2億元，收益率8.57%。其中，國內投資4,774.9億元，配置比率53.01%；國外投資4,232.1億元，配置比率46.99%。

展望未來，勞動基金運用局表示，能源價格居高不下及住房通膨持續帶動，美國CPI、核心CPI高於預期。另外，世貿組織下修今年全球貨物貿易成長預測至2.6%，並警告紅海危機、地緣政治及保護主義等，可能減弱復甦力道，對全球供應鏈造成破壞，且適逢全球主要國家選舉年，皆為金融市場帶來紛擾，須持續關注。

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