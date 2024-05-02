快訊

哥倫比亞宣布將與以色列斷交 控以國總理對加薩「種族滅絕」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三大退休基金Q1大賺6,088億 勞動基金獲利衝同期新高

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
3月全球金融市場走揚，政府三大退休基金收益大豐收。 （聯合報系資料照）
3月全球金融市場走揚，政府三大退休基金收益大豐收。 （聯合報系資料照）

3月全球金融市場走揚，政府三大退休基金收益大豐收，今年首季合計大賺6,088.2億元，3月進帳2,956.5億元。其中勞動基金首季大賺4,949.6億元、創同期新高，3月收益2,422.1億元，也創單月新高。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，觀察4月各項指數，海外股市、債市及另類投資皆呈下降，台股持平，預期4月收益數將微幅回吐。

勞動基金運用局昨（1）日發布勞動基金最新績效，因市場樂觀情緒帶動3月全球金融市場高檔震盪走升，截至今年3月底止勞動基金規模6兆4,194.8億元，評價後收益數4,949.6億元，創歷年同期新高，收益率8.3%，3月單月收益數2,422.1億元，創歷年單月最高。

其中，新制勞退基金規模4兆1,838億元，收益數3,331.1億元，收益率8.22%；舊制勞退基金規模1兆184億元，收益數847.3億元，收益率10.11%；勞保基金規模9,941億元，收益數731.4億元，收益率8.59%。

受衛福部委託管理的國民年金保險基金規模至3月底為5,608.6億元，收益數419.4億元，收益率8.46%。

就長期投資績效來看，整體勞動基金近十年多平均收益率6.23%，國保基金近十年多平均收益率6.7%，長期投資績效穩健。

退撫基金截至3月止規模9,006.9億元，收益數719.2億元，收益率8.57%。其中，國內投資4,774.9億元，配置比率53.01%；國外投資4,232.1億元，配置比率46.99%。

展望未來，勞動基金運用局表示，能源價格居高不下及住房通膨持續帶動，美國CPI、核心CPI高於預期。另外，世貿組織下修今年全球貨物貿易成長預測至2.6%，並警告紅海危機、地緣政治及保護主義等，可能減弱復甦力道，對全球供應鏈造成破壞，且適逢全球主要國家選舉年，皆為金融市場帶來紛擾，須持續關注。

勞動基金

延伸閱讀

兆豐投信ETF 00932及00690配息潮 迎接5月行情

卸任在即仍未完成勞保年金改革 許銘春坦言任務艱鉅

勞動節報喜！第1季新制勞退大賺3,331億元 平均每位勞工分紅2.6萬元

勞動基金3月大賺2422.1億元 勞保、新制勞退Q1收益破8%

相關新聞

基本工資調升 青貧依舊

「五一行動聯盟」昨號召上千人上街怒吼提訴求，其中一項就是提升薪資。面對青年低薪問題，學者一致認為要扭轉局面不容易，而基本...

新聞眼／青年低薪 賴政府有解方？

昨天是勞動節，蔡英文總統透過臉書向勞工朋友說聲「辛苦了」，蔡政府八年基本工資年年漲，也被列在勞動節貼文的首要政績。但根據...

朱澤民：財富再分配 偏向共產

主計總處周一發布家庭財富分配統計，我國貧富差距從卅年前的十六點八倍擴大至六十六點九倍，主計長朱澤民昨天表示，國外不會把財...

新聞眼／官員失言 反映無視貧窮世襲心態

主計總處時隔卅年公布全台家庭財富分配調查，民國八十年的家庭財富差距十六點八倍，民國一一○年擴增至六十六點九倍，這樣驚悚的...

貧窮家庭負債…30年增16倍 主計長：貧富再分配要慎重

主計總處日前公布家庭財富分配，我國貧富差距擴大至66.9倍，主計長朱澤民昨（1）日更指出，財富最低的20%家庭，金融負債...

三大退休基金Q1大賺6,088億 勞動基金獲利衝同期新高

3月全球金融市場走揚，政府三大退休基金收益大豐收，今年首季合計大賺6,088.2億元，3月進帳2,956.5億元。其中勞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。