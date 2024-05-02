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撥補台電千億 政院2日通過

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
台電。 圖／聯合報系資料照片
台電。 圖／聯合報系資料照片

行政院會今（2）日預計通過「113年度中央政府總預算追加預算案」，將撥補台電1,000億元，支持台電財務。

中央政府去年總預算尚有收支賸餘1,530億元。行政院先前表示，撥補台電額度1,000億元以上來進行，今日院會議程排入今年度中央政府總預算追加預算案，將通過台電相關補貼案。

此外今日也將通過「0403震災復原重建方案」報告，據悉，將投入16億經費推動花蓮災後振興方案，其中觀光署預算約13億元，包括推動自由行住宿優惠、團體旅遊補助、鼓勵境外旅客前往花蓮等，可望在暑假上路，不過仍要觀察重建進度。

另外也將針對花蓮當地旅宿業者提供資本性融資，旅館每家最高3,000萬、民宿最高400萬；周轉金貸款則是每家旅館最高1,000萬、民宿最高300萬。

行政院會今日將通過《私立學校法》、《所得稅法》修正案。前者是讓個人及營利事業透過興學基金會對學校法人或私立學校捐款可比照捐款給公立學校，在報稅時可全數列舉扣除額或列為費用；後者是優化扣繳。

台電 花蓮 行政院

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