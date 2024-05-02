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準總統勞動節臉書發文 賴清德：三面向挺勞工權益

經濟日報／ 記者余弦妙江睿智／台北報導
準總統賴清德。圖／聯合報系資料照片
準總統賴清德。圖／聯合報系資料照片

準總統賴清德昨（1）日五一勞動節透過臉書發布，就任後將從調升工資、建構完善的最低工資審議機制、持續撥補勞保基金等三面向，確保勞工權益，且6月起試辦彈性育嬰假，未來視試辦情形再擴大。

蔡總統昨日也在臉書細數執政八年四大勞動政績；行政院長陳建仁同樣在臉書上表示，政府除撥補2,670億元穩定勞保財務，未來也絕對負起最終支付責任，照顧勞工退休生活。

府院談勞動政策及成果
府院談勞動政策及成果

蔡總統表示，過去八年政府透過各項政策提升勞工權益，首先是基本工資連八年調漲。也提到最低工資法施行、修正性別平等工作法、維持勞保基金穩健運作等重大政績。

賴清德表示，數十年來，民進黨一直與勞工朋友站在一起，像是推動《勞工保險條例》修正，讓中斷六年以上或前一份工作年資可以被採計，或推動可攜式的退休金帳戶，都是為了給勞工更安心的退休生活。

賴清德說，就任後會持續透過不同面向政策確保勞工權益。首先是調升基本工資；其次，《最低工資法》在今年元旦上路施行，建構完善的最低工資審議機制。

最後對於勞保基金問題，賴清德表示，今年編列公務預算1,200億元、疫後特別預算100億元，政府自2020年起迄今已編列總計 2,670億元預算撥補勞保基金，維持制度、穩健運作，未來也會持續辦理，確保勞工給付權益。

另外昨日勞團發起勞動節大遊行，也對新政府提出五大訴求，包括「退休權益要安心」，主張提高新制勞退雇主強制提繳率6%。勞動部表示，因涉及修法，將持續搜集意見。

針對勞保，勞動部表示，勞保是國家辦理的社會保險，政府會負最後支付責任，並持續撥補勞保基金，確保勞保制度穩健運作。


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