快訊

貴婦奈奈吸金潛逃案！「男友名醫父」黃立雄夫妻涉詐明早押解回台

哥倫比亞宣布將與以色列斷交 控以國總理對加薩「種族滅絕」

第1季 GDP 成長6.51% 主計總處：景氣謹慎樂觀

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
主計總處上修今年首季GDP成長率至6.51%，優於預期。 聯合報資料照
主計總處上修今年首季GDP成長率至6.51%，優於預期。 聯合報資料照

主計總處上修今年首季GDP成長率至6.51%，優於預期，主計長朱澤民昨（1）日表示，今年以來出口單價、出口量雙雙成長，代表貿易條件並未惡化，對未來景氣謹慎樂觀。

主計總處最新公布今年第1季GDP成長6.51%，為近11季新高，全年經濟成長率則上修至3.57%。朱澤民昨日赴立法院財委會備詢，被問到對景氣看法時表示，目前不僅出口成長，且出口單價已轉為正成長，這代表需求存在，價格也會比較高。

朱澤民表示，主計總處將於5月更新預測，目前謹慎樂觀，「不說很樂觀是不想給下任主計長壓力，不然她會抓狂」。

民進黨立委李坤城昨日質詢朱澤民，對於第1季GDP成長6.51%相關看法，朱澤民回應，比原先預期還要好，主要是出口優於預期，消費也不錯，民間投資雖減少，但沒有想像中差。

朱澤民提到，目前我國出口單價成長1.5%，出口量也增加15%，不像前陣子單價下跌，這是很好的一點，「代表需求存在，不是我們便宜賣，而是人家跟我們高價買」，顯示我國貿易條件沒有惡化。

李坤城也問，主計總處表示景氣復甦力道和緩，今年GDP會不會再調整？朱澤民表示，由於首季GDP上修，今年GDP暫時上修至3.57%，但5月會有新的預估，目前謹慎樂觀。

成長率 朱澤民 李坤城

延伸閱讀

貧富差距擴大 立委籲應檢討稅制

賴士葆提案企業減稅為員工加薪 全民共享經濟成長果實

薪資占 GDP 比重愈來愈低 朱澤民：各國都有這樣趨勢

貧富差距20倍以上？財富分配報告消失30年 主計長：一定會發布

相關新聞

基本工資調升 青貧依舊

「五一行動聯盟」昨號召上千人上街怒吼提訴求，其中一項就是提升薪資。面對青年低薪問題，學者一致認為要扭轉局面不容易，而基本...

新聞眼／青年低薪 賴政府有解方？

昨天是勞動節，蔡英文總統透過臉書向勞工朋友說聲「辛苦了」，蔡政府八年基本工資年年漲，也被列在勞動節貼文的首要政績。但根據...

朱澤民：財富再分配 偏向共產

主計總處周一發布家庭財富分配統計，我國貧富差距從卅年前的十六點八倍擴大至六十六點九倍，主計長朱澤民昨天表示，國外不會把財...

新聞眼／官員失言 反映無視貧窮世襲心態

主計總處時隔卅年公布全台家庭財富分配調查，民國八十年的家庭財富差距十六點八倍，民國一一○年擴增至六十六點九倍，這樣驚悚的...

貧窮家庭負債…30年增16倍 主計長：貧富再分配要慎重

主計總處日前公布家庭財富分配，我國貧富差距擴大至66.9倍，主計長朱澤民昨（1）日更指出，財富最低的20%家庭，金融負債...

三大退休基金Q1大賺6,088億 勞動基金獲利衝同期新高

3月全球金融市場走揚，政府三大退休基金收益大豐收，今年首季合計大賺6,088.2億元，3月進帳2,956.5億元。其中勞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。