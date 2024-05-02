第1季 GDP 成長6.51% 主計總處：景氣謹慎樂觀
主計總處上修今年首季GDP成長率至6.51%，優於預期，主計長朱澤民昨（1）日表示，今年以來出口單價、出口量雙雙成長，代表貿易條件並未惡化，對未來景氣謹慎樂觀。
主計總處最新公布今年第1季GDP成長6.51%，為近11季新高，全年經濟成長率則上修至3.57%。朱澤民昨日赴立法院財委會備詢，被問到對景氣看法時表示，目前不僅出口成長，且出口單價已轉為正成長，這代表需求存在，價格也會比較高。
朱澤民表示，主計總處將於5月更新預測，目前謹慎樂觀，「不說很樂觀是不想給下任主計長壓力，不然她會抓狂」。
民進黨立委李坤城昨日質詢朱澤民，對於第1季GDP成長6.51%相關看法，朱澤民回應，比原先預期還要好，主要是出口優於預期，消費也不錯，民間投資雖減少，但沒有想像中差。
朱澤民提到，目前我國出口單價成長1.5%，出口量也增加15%，不像前陣子單價下跌，這是很好的一點，「代表需求存在，不是我們便宜賣，而是人家跟我們高價買」，顯示我國貿易條件沒有惡化。
李坤城也問，主計總處表示景氣復甦力道和緩，今年GDP會不會再調整？朱澤民表示，由於首季GDP上修，今年GDP暫時上修至3.57%，但5月會有新的預估，目前謹慎樂觀。
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