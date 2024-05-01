政院明將拍板撥補台電預算案 將金援台電千億元
台電近年受到燃料成本上漲影響，虧損不斷擴大，行政院2日將通過「113年度中央政府總預算追加預算案」，預計撥補台電新台幣1,000億元。
根據先前主計總處公布的資料顯示，112年度中央政府總預算歲入2兆5,796億元，歲出2兆6,891億元，歲入歲出差短1,095億元，連同債務還本1,110億元，尚須融資調度2,205億元，以舉借債務1,732億元及移用以前年度歲計賸餘473億元予以彌平。實際執行結果，歲入歲出賸餘2,790億元，扣除債務還本1,260億元後，尚有收支賸餘1,530億元。
行政院會明日將通過主計總處編具的「113年度中央政府總預算追加預算案」，並核轉立法院審議案。據知情官員指出，撥補金額規劃為1,000億元，盼藉此減輕台電負擔。
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