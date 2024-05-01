小三通往來已逾115萬人次 內政部：待陸方重啟來台觀光

中國大陸4月28日宣布將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，內政部1日表示，自去年有條件開放小三通後，出入境人數已經超過115萬人次，移民署及相關機關已完成整備，只要陸方開放、即可恢復大陸人士來台觀光。

立法院內政委員會1日邀請內政部等相關部會針對「陸方開放陸客來台具體回應及作為」進行報告。內政部表示，陸方2019年8月暫停大陸人士來台自由行，2020年COVID-19疫情爆發後，邊境實施管制暫緩大陸人士來台觀光，至2023年9月1日才恢復旅居第三地之大陸人士來台觀光。據統計，截至3月底為止，申請數為8萬227人次，入境數為5萬3,038人次。

有關恢復大陸人士來台觀光事宜，大陸委員會於 112 年 8 月 24 日即已公布相關規劃，本部移民署及相關機關已完成整備，只要陸方開放即可實施。

陸方4月28日宣布將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團體旅遊。內政部表示，移民署配合大陸委員會去年8月24日公布之相關規劃，已完成整備線上申辦系統 功能測試，及與交通部觀光署系統介接功能測試;另為強 化申請案件審查機制，於2023年9月間辦理教育訓練，並配合交通部觀光署，就旅行業者辦理3場兩岸團體旅遊業 務之研習課程，使業者熟悉相關申請及送件程序。

另外，2023年1月7日起開放國人及其陸配、來台探親之陸籍親屬、陸生及外籍與港澳人士等得以小三通方式來台，內政部移民署業就小三通查驗系統功能完整性、離島人力配置規劃及受理大陸人士申請核發落地簽之審查流程等配套完成整備，並多次與金馬地方政府及CIQS相關單位（海關、檢疫、安檢）進行實地演練，強化協調聯繫與合作管道。統計自2023年1月7日起至2024年4月28日止，小三通入境數計57萬2,737人次，出境數計58萬280人次，共計115萬3,017人次。

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