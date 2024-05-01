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行政院將提追加預算案 撥補台電1000億元

中央社／ 台北1日電

台電近年配合政策吸收國際燃料漲幅，虧損嚴重，行政院會明天將通過「113年度中央政府總預算追加預算案」，預計撥補台電新台幣1000億元。

近年台電吸收國際燃料劇烈漲幅，持續虧損，截至去年底累虧3826億元，為避免台電虧損持續擴大，以及電價調整劇烈，行政院日前已承諾運用歲計賸餘撥補台電。

根據行政院會日前通過的「112年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）」，中央政府總預算去年度實際執行結果，歲入歲出賸餘新台幣2790億元，扣除債務還本1260億元後，尚有收支賸餘1530億元。

行政院會明天將通過主計總處編具的「113年度中央政府總預算追加預算案」，並核轉立法院審議案。政院官員指出，撥補金額規劃為1000億元，盼藉此減輕台電負擔。

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