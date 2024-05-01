行政院將提追加預算案 撥補台電1000億元

今天是勞動節，蔡英文總統透過臉書向勞工朋友說了聲「辛苦了」。其中，蔡政府8年基本工資年年漲，被蔡列在勞動節貼文的首要政績。但就在昨天，勞動部公布2023年的「初任人員薪資統計」，幾乎每四名大學畢業生，就有一人初入職場的起薪，只有基本工資。青貧族「薪」酸，試問一遇選舉就大肆拉攏年輕人選票的民進黨政府，高達四分之一大學畢業生月薪只有基本工資，即將接棒的準總統賴清德怎解？

2024-05-01 16:22