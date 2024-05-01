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廣告稱購車有政府補助 電動車公司廣告不實挨罰5萬元

經濟日報／ 記者許如鎧／台北即時報導

公平會1日宣布，速珂電動車有限公司銷售電動機車，未獲政府機關補助，卻於廣告中刊載補助項目，商品內容虛偽不實且使人誤會，足以影響交易決定，違反《公平交易法》第21條第1項規定，處5萬元罰鍰。

公平會表示，速珂公司銷售電動機車，廣告中刊載「經濟部工業局補助$7,000地方政府環保局補助$17,000 行政院環保署補助$4,300」，宣稱速珂公司銷售的電動機車，已取得政府機關認可而有購車補助資格。

但經調查後發現，速珂公司並未取得相關機關的認可，販售的車款也非經認可購車補助的電動機車。因此，速珂公司廣告宣稱與事實不符，違反《公平交易法》第21條第1項規定。

公平會提醒，若業者為延攬消費者購買商品，標榜取得政府機關補助資格，需有客觀證明資料，避免用錯誤的廣告來誤導消費者；且一旦廣告不實遭罰，不但損失荷包，更是丟了商譽。

公平會 廣告不實 電動機車

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