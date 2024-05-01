快訊

嚇人！平均每2人就有1人出現「這狀況」 專家：恐成台灣肝癌新主因

法官朝女書記官胸部猛吸喊「再5分鐘就好」 出庭堅不認：上天會懲罰誣賴者

中小企業發展條例釋利多 一年減稅利益估近8億元

中央社／ 台北1日電

為了鼓勵企業將經濟果實與員工共享，行政院拍板中小企業加薪抵稅將延長10年。財政部今天表示，修正方案涵蓋增僱員工、加薪抵稅等利多，評估之下，一年減稅利益可達新台幣7.83億元。

立法院財政委員會今天邀請主計總處等相關部會就「如何改善受僱人員報酬占GDP比重偏低現象，導引企業與勞工共享獲利，提升我國勞工實質薪資」進行專題報告，朝野立委關注政府如何透過政策，提升企業加薪誘因。

而行政院會4月18日通過「中小企業發展條例」部分條文修正草案，將延長中小企業加薪抵稅10年，同時放寬條件，包含刪除景氣啟動門檻，並提高租稅抵減優惠、新增增僱45歲以上中高齡者也可適用等，預計有萬名勞工受惠。

民進黨立委吳秉叡指出，原中小企業發展條例雖有鼓勵企業加薪的規定，但成效不彰，減稅額度也不高，經濟部與財政部如何看待修正版本的未來效益。

財政部表示，這次中小企業發展條例修正草案，包含研發支出投資抵減、智財權作價入股緩課，增僱員工薪資、加薪費用加成減除等，並延長實施10年。

若計入研發投資、增僱、加薪等所帶動的企業產值與薪資所得成長效益，經濟部估計，一年可有1.51億元的淨稅增；若是沒有加計周邊效益，單純就租稅優惠效果而言，一年稅損（即減稅利益）約7.83億元。

加薪 薪資

延伸閱讀

賴士葆提案企業減稅為員工加薪 全民共享經濟成長果實

五一勞動節 柯文哲稱應提升效率而非工時 拋勞動、教師節全放假

本周「血型+生肖」財運TOP5！這組合是「關鍵時期」：替自己升職加薪

將帶著500張00878參加除息…加上00929每月加薪9萬！ 小師傅：吃滷肉飯都可以加滷蛋了

相關新聞

勞動基金3月大賺2422.1億元 勞保、新制勞退Q1收益破8%

勞動部勞動基金運用局今公布最新基金運用績效。截至今年3月底，勞動基金規模為6兆4195億元，收益數4949.6億、收益率...

卸任在即仍未完成勞保年金改革 許銘春坦言任務艱鉅

根據最新勞保精算報告顯示，去年底勞保基金精算負債高達13兆465億元，比上一年度12兆3240億元再增7225億元，財務...

首季經濟成長超預期 全年呢？朱澤民：不能說很樂觀、下任主計長會抓狂

主計總處日前上修2024年第1季實質經濟成長率概估數為6.51％，較2月預測數增加0.59個百分點，可望帶動全年經濟成長...

提修法廢一例一休落實周休二日 藍委：工時過長是恥辱

今為勞動節，國民黨立委黃健豪、王育敏、林沛祥等舉行記者會，表態推動修法勞基法，廢除一例一休，全面落實周休二日。王育敏指出...

薪資占 GDP 比重愈來愈低 朱澤民：各國都有這樣趨勢

主計總處主計長朱澤民1日表示，GDP逐年攀升但受僱人員報酬占比卻下降，世界各國都有這樣的趨勢，主要是因為隨著經濟發展，資...

勞動節報喜！第1季新制勞退大賺3,331億元 平均每位勞工分紅2.6萬元

五一勞動節，新制勞退基金大賺錢，截至今年第1季，新制勞退基金大賺3,331.1億元，收益率8.22％，以目前新制勞退1,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。