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樂觀看待今年 GDP 成長？朱澤民加碼透露一個好消息

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

主計總處30日公布今年第1季GDP成長6.51%，為近11季新高，可望帶動全年經濟成長率增加至3.57%。主計長朱澤民1日表示，不僅出口成長，且出口單價也已轉為正成長，出口單價和出口量雙雙成長是好事，這代表我國貿易條件沒有惡化，且對我們有需求，才會用比較高的價格跟我們買。

立法院財政委員會今邀請相關部會就「如何改善受僱人員報酬占GDP比重偏低現象，導引企業與勞工共享獲利，提升我國勞工實質薪資」進行專題報告，朱澤民在答詢時做了以上表示。

關於今年GDP預測，朱澤民表示，5月會有新的預測，目前謹慎樂觀，「不能說很樂觀，不然下一個主計長會抓狂」。

民進黨立委李坤城則問：「第1季GDP成長6.51%，高不高興？」朱澤民回應，當然高興，因為比我們預期的好，主要是出口優於預期，消費也不錯，民間投資雖然減少，但沒有想像的差。

朱澤民特別提到，目前我國出口單價成長1.5%，出口量也增加15%，不像前陣子單價下跌，這是很好的一點，「代表人家對我們有需求，不是我們俗俗賣，而是人家跟我們貴貴買」，顯示我國貿易條件沒有惡化。

李坤城也問，「主計總處說景氣復甦力道和緩，今年GDP會不會再調整？」朱澤民答詢表示，由於第1季GDP上修，今年GDP暫時上修至3.57%，但5月會有新的預估，目前謹慎樂觀， 我們強調復甦力道和緩，不能說很樂觀，不然下一個主計長會抓狂。

GDP 朱澤民 經濟成長率

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