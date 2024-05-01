五月也是政黨財務申報月！內政部提醒月底前完成申報
5月除了是民眾及營利事業的報稅季節，政黨也需要辦理財務申報。內政部1日表示，今年有78個政黨依法應於5月底前完成去年度財務申報，同時也提醒，若未依限申報，依法可處100萬元以上至500萬元以下的罰鍰。
為確保政黨的財務公開透明，內政部解釋，依據政黨法規定，政黨應於每年5月31日前，製作上一年度的財產及財務狀況決算書表，並委託會計師查核簽證後報送內政部；內政部受理彙整政黨財報後，會將財務報告公開於網路上，讓民眾瞭解政黨財務運用情形。
內政部指出，今年3月19日已發函提醒各政黨應於期限內完成財務申報，並留意常見錯誤情形，例如財報的收支科目與會計師查核內容不符、財報金額計算錯誤、政黨運作情形未能呈現於收支明細，及未依法定書表格式製作財報等情形。
內政部再次提醒，各政黨務必注意時效，避免因疏忽逾期，或未依規定方式完成申報，而遭受高額罰款。
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