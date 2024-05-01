賺翻了！勞動基金今年第1季大賺4,949億 3月進帳2,422億元創高
勞動基金運用局1日發布勞動基金最新績效，因市場樂觀情緒帶動3月全球金融市場高檔震盪走升，截至2024年3月底止勞動基金規模為6兆4,195億元，評價後收益數為4,949.6億元，創歷年同期新高；收益率8.30％，3月單月收益數為 2,422.1 億元，創歷年單月最高。
其中，新制勞退基金規模為4兆1,838 億元，收益數為3,331.1億元，收益率8.22％；舊制勞退基金規模為1兆184億元，收益數為847.3億元，收益率 10.11％；勞保基金規模為9,941億元，收益數為731.4億元，收益率8.59％。
受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為5,609億元，收益數419.4億元，收益率為8.46％。
就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（2014年~2024年3月）平均收益率為6.23％，國保基金近10年多（2014年~2024年3月）平均收益率為 6.70％，長期投資績效穩健。
展望未來，勞動基金運用局表示，通膨數據反覆，各主要國家利率水準仍維持高檔， 加上地緣政治衝突不斷，又紅海危機對全球供應鏈造成破壞，且適逢全球主要國家選舉年，皆為金融市場帶來紛擾。
MSCI全球股票指數3月表現為3.14％，今年累計上漲8.20％；MSCI新興市場股票3月表現為2.12％，今年累計上漲2.17％，台灣加權股價指數3月表現為7.00％，今年累計上漲13.18％。
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