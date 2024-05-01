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台經院：留意陸部分產業產能過剩

聯合報／ 記者葉卉軒／台北報導

台灣經濟研究院昨天發布三月製造業景氣燈號，由於全球主要國家製造業景氣已改善，加上國內製造業受惠於ＡＩ（人工智慧）及快速運算等新興科技應用需求持續強勁，三月景氣信號值由二月的十點四一分，增加三分至十三點四一分，燈號則由代表景氣衰退的藍燈轉為代表持平的綠燈。不過，台經院示警，須留意中國大陸部分產業產能過剩問題。

台經院指出，大陸第一季ＧＤＰ（國內生產毛額）增速雖優於去年第四季，但其國內需求仍未回到疫情前水準，需求不振已造成其部分產業產能過剩問題，經濟學人智庫（ＥＩＵ）評估包括鋼鐵、水泥及工程機械等產業所受的衝擊較大，將導致部分過剩產能轉向出口，加上大陸取消我國部分石化原料等產品關稅減讓，未來也擬取消機械、汽車零組件、紡織等貨品關稅減讓，國內部分傳產貨品可能要面對大陸低價傾銷，或者是大陸產能開出後，影響國內訂單等問題，進而拉長傳統製造業復甦時間，衝擊到我國製造業未來表現，這些將是後續要持續觀察的重點。

台經院表示，整體來看，目前全球製造業景氣已明顯改善。國內製造業受惠於高速運算、ＡＩ等新興科技應用需求強勁，貿易、外銷訂單及生產指數等項目增幅皆較二月轉強，尤其資通與視聽產品出口年增率創史上新高外，其餘絕大多數產品的出口、生產及外銷訂單年增率表現也優於二月，加上台股創新高及業者對當月景氣看好比率較上月明顯增加，帶動三月台經院製造業景氣信號值增至十三點四一分，從代表景氣衰退的藍燈轉為持平的綠燈，為今年以來第二個綠燈。

不過，各產業的復甦力道仍有落差，主要動能仍然來自資通與視聽產品，因為今年大型運動賽事包括歐洲足球錦標賽、美洲盃足球賽及巴黎奧運等集中在六至八月舉行，隨著觀賽熱潮加強視聽產品拉貨力道，以及廠商積極發展雲端監控及ＡＩ安防等產品所致；而傳產貨品表現雖優於去年同季，但仍有部分產品復甦力道仍偏薄弱。

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