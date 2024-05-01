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蔡總統：會讓勞保財務穩定

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
蔡總統。圖為資料照。總統府提供
蔡總統。圖為資料照。總統府提供

今（1）日是勞動節，對於外界關注勞保財務，蔡總統昨日重申，政府會持續撥補挹注勞保基金，從2020年到現在，加上疫後特別條例，一共撥補2,670億元，確保勞保持續穩健運作，相信未來政府也會持續讓勞保財務穩定。

蔡總統昨日接見「113年全國模範勞工、全國模範移工及其眷屬」，細數八年執政各項勞動政策，政府透過各項行動持續提升勞工權益，並再度強調政府會確保勞保穩健運作。

蔡總統提到，政府連續八年調升基本工資，從2016年的20,008元，到今年的27,470元；時薪則是由2016年的120元，調升到今年的183元。

另外勞工、產業界相當關注的《最低工資法》，今年已正式上路，後續將透過這部專法，明定工資審議、調整標準，逐步落實政府對勞工經濟、生活的保障。

立法院去年底三讀通過最低工資法，「最低工資」將接續「基本工資」作為政府保障基層勞工維持生活水準的重要政策。

相較於基本工資審議制度，最低工資法審議機制最大特色是新設11人研究小組，分析當前經濟情勢，也將對最低工資調幅提出具體建議。換言之，研究小組在未來最低工資調幅決策過程中，將扮有關鍵角色。

至於外界都很關注的勞保議題，蔡總統提到，政府自2020年起每年撥補勞保基金，包含總預算、疫後特別預算等，持續支持勞保運作，政府至今年撥補勞保基金總金額，累計將達2,670億元，確保勞保穩健運作。

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