鄧白氏樂觀指數調查 台灣五分之一企業擬延遲投資
美商鄧白氏發布最新2024年第2季《全球企業樂觀指數分析報告》（GBOI）和《台灣企業樂觀指數調查》（BOI）。第2季GBOI為60.2，較上季的57.1上升，顯示全球企業信心增加。台灣方面BOI為74.9，較上季微幅下降；其中，因通膨持續上升及高利率環境，影響消費和投資需求，五分之一的企業報告計劃投資延遲或取消。
根據本季GBOI調查結果，世界各地製造業者有望迎來正向轉機。在本次調查中，企業首次表示對投入成本壓力增加，而全球企業財務信心指數維持與上一季同樣樂觀的水準，代表企業雖面對較緊張的財務狀況，但仍有足夠信心從容應對。其中全球商業投資信心指數為55.6，較前季減少5.4%。全球企業普遍認為，先進經濟體的央行將在年中左右放寬貨幣政策，比原先預期降息時間來得晚，使企業暫緩或延後投資策略執行。
《台灣企業樂觀指數調查》結果顯示，台灣企業樂觀指數與上一季水準相當，微幅下降0.1%。
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