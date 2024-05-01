鄧白氏樂觀指數調查 台灣五分之一企業擬延遲投資

4月以來，全球股市震盪加劇開始讓大家腦海浮現20世紀、1990年代末期的網路泡沫破裂時期。和現在一樣，當時的新科技承諾可以將生產力和利潤送到月球，所討論的創新是互聯網而不是人工智慧。當時樂觀人士認為，電信的進步將改變這個世界並催生新一代企業巨頭，如今回頭看，這一點是正確的。 但當時的許多投資人其實是血本無歸的。今天的金融市場輝煌為什麼會漲得那麼讓人忐忑？狂歡過後才是需要面對現實的一刻。 仔細端倪現在的金融市場，確實有一些非比尋常的裂縫存在...

2024-05-01 06:00