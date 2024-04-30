因應能源轉型！台電與慧景科技合作強化電網 推出智慧充電系統

電動車及充電樁愈加普及，台電為掌握充電樁用電需求，以利於電力調度及穩定供電，與慧景科技合作推出智慧充電系統，將推廣智慧充電系統，鼓勵充電樁的專設一戶能踴躍加入智慧充電系統。

為促進智慧充電基礎設施的建設，台電推出了專門針對電動車充電樁的優惠電價措施。社區充電樁若安裝專設電表與智慧充電系統，可享受離峰時段四倍電價差與基本電費減八成的優惠。此外，智慧充電系統可依社區契約容量上限智慧控制充電，有效避免瞬間電力不足造成的跳電問題。

除了台電與慧景科技合作推出智慧充電系統，充電樁專設一戶加入充電樁營運商智慧充電系統，亦都可以連結到台電「饋線負載平衡系統 (ELMO) 」，享有離峰時段優惠充電價格、以及日後用電協商，協助台電電力調度及穩定供電。

目前全台有6,000多支（以槍數計）充電樁，現有1,000多支充電樁加入台電智慧充電系統。

慧景科技總經理黃建峯指出，2023年台灣電動車銷量較前年增長超過 60%，達到約3萬輛。隨著電動車普及，充電需求將急速上升，尤其是快充樁的高電壓和大電流需求。若大量車輛同時充電，將對電力配網造成重壓，甚至導致瞬間供電不足，引發跳電或其他供電事故。

台電為管理、預測再生能源，自2020年開始與慧景科技合作開發的「配電級再生能源管理系統 (DREAMS)」，目前監控超過2,800個再生能源電站的輸出，包括太陽光電案場、風機、生質能源、小型水利等。2024年DREAMS系統進一步擴展，整合儲能系統、智慧充電系統與饋線負載平衡系統，進一步強化電網的穩定性和韌性，支持能源轉型。

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