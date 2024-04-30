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減輕上班族稅負鼓勵企業加薪 財部推5大措施

中央社／ 記者張璦台北30日電
財政部。 聯合報系資料照
財政部。 聯合報系資料照

薪資議題受矚，財政部表示，近年調高綜所稅扣除額度及基本生活所需費用、調升員工伙食費免稅額度、提供自提勞工退休金免稅優惠，減輕受薪民眾稅負；同時，中小企業加薪抵稅將延長10年、放寬條件，另針對員工獎酬股票也提供緩課、擇低課稅優惠。

立法院財政委員會明天邀請行政院主計總處、財政部、經濟部、國家發展委員會及勞動部，就「如何改善受僱人員報酬占GDP比重偏低現象，導引企業與勞工共享獲利，提升我國勞工實質薪資」進行專題報告，並備質詢。

根據今天出爐的財政部報告，財政部表示，為鼓勵企業替基層員工加薪，經濟部會同財政部研議「中小企業發展條例」租稅優惠修正草案，其中，為提高中小企業為基層員工加薪的誘因，刪除經濟景氣指數達一定情形的啟動門檻，並將基層員工加薪的薪資費用加成減除率，由現行的130%提高至150%，且延長施行期間自今年1月1日起至122年12月31日止。

同時，財政部表示，為協助公司留住優秀人才，並鼓勵員工參與公司經營，分享營運成果，「產業創新條例」提供員工獎酬股票可選擇延緩至轉讓時課稅，並按「取得時市價」或「實際轉讓價格」兩者較低者課稅，也就是提供「延緩、擇低」課稅優惠，營造有利公司留才攬才的租稅環境。

此外，財政部指出，財政部重視受薪民眾權益，近年已實施多項減輕受薪民眾租稅負擔的措施，包含調高綜合所得稅扣除額度，及基本生活所需費用；以112年度為例，單身薪資所得者年所得42.3萬元以下、雙薪家庭年所得84.6萬元以下、雙薪4口家庭（扶養2名5歲以下子女）年所得127萬元以下，均可免納所得稅，有助提升勞工實際薪資。

財政部進一步表示，為合理反映民眾用餐消費物價變動情形，將員工伙食費免列入薪資所得額度，調高為每人每月3000元，自112年1月1日起適用，員工今年5月報稅時即可受益，也希望透過此措施，帶動企業為員工加薪。

財政部並指出，為落實照顧受薪階層退休人員的社會政策，勞工於每月工資6%範圍內自願提繳的退休金，不計入提繳年度薪資所得課稅。

財政部表示，將持續配合政府政策及社會經濟環境發展，在兼顧財政收入、租稅公平及稅政簡化等原則，適時檢討各項規定的合宜性，及推動各項租稅改革措施。

勞工退休金 薪資 財政部

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