政院召開物價小組會議 密切掌握物價情勢、餐飲價格

母親節即將到來，飲宴需求上升，各地餐聚活動盛行，行政院副院長鄭文燦30日召開穩定物價小組會議，責請經濟部、農業部、行政院主計總處等相關單位，密切掌握國內外物價情勢及連鎖餐飲通路之指標產品價格，確保價格合理；另一方面，請跨部會「物價聯合稽查小組」密切注意各式餐館、飯店提供之餐飲價格變動情況，若有異常即時啟動稽查，把關消費權益。

受全球高利率環境影響，國際原物料價格持續下跌，我國進口黃豆、小麥、玉米等關鍵物資價格逐步趨穩，2024年3月消費者物價指數（CPI）年增率已回落至2.14%，其中行政院穩定物價小組關注之17項重要民生物資CPI年增率降至1.17%，創下近39個月以來新低，顯示國內物價壓力有所趨緩。

行政院主計總處表示，國際農工原物料價格處相對低檔，我國內銷品物價指數年增率已連續13個月呈現下跌，有助舒緩廠商生產成本壓力，惟俄烏戰爭、中東衝突等國際地緣政治風險持續，恐影響能源價格，後續國內物價走勢仍須密切關注。

考量地緣政治、氣候異常等全球通膨風險因素續存，政府將持續推動多元穩定物價措施，維持能源及農產品價格穩定，並延長減徵重要關鍵原物料稅負至113年6月底，由源頭減輕業者營業負擔。鄭文燦責請經濟部、農業部等相關部會密切掌握重要民生物資價量走勢，並與主要業者、公協會密切溝通，掌握市場及產業情況，若有異常情況，即時瞭解問題，研提妥適對策因應，力求穩定民生物價。

經濟部自2023年5月起，以產品定價具市場影響力之知名連鎖餐飲品牌為監測對象，並以民眾購買便利度及頻率為考量，擇定熱門的餐飲產品，例如：蛋餅、鍋貼、便當、雞排等進行定期價格監測。

餐飲產品價格變動與民眾生活息息相關，影響外食費及民生物價穩定，副院長責請經濟部密切監測，若有價格異常調整情形，請主動聯繫業者瞭解原因，適度提供必要協助，確保價格合理、穩定；此外，則請經濟部依市場情況、商品熱門程度等，滾動調整監測通路及商品，確實反映民眾消費感受。

母親節將至，近期餐飲及花卉購買需求上升，鄭文燦責請農業部從源頭持續監控花卉、果菜及畜禽市場狀況，鼓勵國人多樣化消費，適時協調產銷團體增加供應，務必滿足需求，並請「物價聯合稽查小組」密切注意各式餐館、飯店提供之餐飲價格變動情況，若有異常，即時啟動稽查，遏止不法哄抬價格情事。

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