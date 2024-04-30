快訊

影響5094戶！桃園下午無預警2度停電 台電揭原因：強降風致饋線跳脫

延宕逾半年！中共突宣布7月召開二十屆三中全會 主要議程曝光

政院照漲電價！無視藍白通過凍漲案「依法執行電價審議結果」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立院通過凍漲電價提案 行政院回應了

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院發言人林子倫。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人林子倫。記者黃婉婷／攝影

針對立院30日表決通過藍白兩黨凍漲電價提案，行政院發言人林子倫回應，維持台灣能源供應穩定應是不分朝野的共同盼望，對於立法院今日所做相關決議，行政院表達遺憾之意。同時，此次電價調整依電業法等法律完成相關審議機制，政府依法須遵守電價審議結果並予執行。另一方面，政府及各部會也將持續積極透過各項政策手段，使電價調整對國人之影響降到最低。

林子倫指出，行政院及立法院同屬憲法規範下的憲政機關，應謹守權力分立及責任政治等民主憲政原則。同時，國家能源供應及價格審議應屬行政權重要一環，對於立法院今日所做決議，行政院表達遺憾之意。

林子倫表示，過去國際經歷百年大疫及烏俄戰爭等各種波動，國際能源價格皆大幅調漲，使得台電在過去幾年來面臨龐大壓力及虧損。為維持台電公司永續經營，以確保台灣在能源供應、經濟發展、民生及國家安全等各面向之穩定發展，電價調整實為不得不然之措施。

林子倫表示，經歷屆政府及國會共同討論決議，電業法第49條及其子法已明確規範電價審議及核定之法定機制，此次電價調整經過工商團體、消費者團體、學者專家及政府代表組成的電價審議會依法討論及共同決策後，才做出相關決議，並非行政部門單一決策，政府依法須遵守電價審議結果並予執行。同時，政府及各部會也將持續積極透過各項政策手段，使電價調整對國人之影響降到最低。

台電 立法院 電價

延伸閱讀

陸對聚碳酸酯徵反傾銷稅 政院：政治操作影響正常貿易

陸對「聚碳酸酯」徵反傾銷稅 政院回應了

新環境部長盛傳人選有「4人」 零負評薛富盛留任機會高

520新舊內閣交接 行政院：陳建仁、卓榮泰已通電話

相關新聞

立院通過凍漲電價提案 行政院回應了

針對立院30日表決通過藍白兩黨凍漲電價提案，行政院發言人林子倫回應，維持台灣能源供應穩定應是不分朝野的共同盼望，對於立法...

立院凍漲電價！經濟部：尊重但仍會依法執行電價審議結果

立法院30日通過決議凍漲電價，經濟部表示，目前電價審議機制，是依照2015年立法院決議訂定電價公式，而且後續已經「寫入法...

被輝達員工爆料「很難共事」！黃仁勳：形容很貼切

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳去年以96%員工支持度，獲選全美最受歡迎執行長，但近來有員工坦言，黃仁勳要求很高，事事要...

青年搶進綠領 環境部開淨零專班、年輕面孔占6成

環境部國家環境研究院舉辦為期二天的「淨零排放基礎增能班」，國環院院長劉宗勇30日表示，該增能班共於全國開辦6期，北中南三...

全球供應鏈挑戰加劇 金寶呼籲深耕「軟實力」化解僵局

近年全球供應鏈發生一連串巨大的變化，老牌電子大廠金寶（2312）面對緊張的國際情勢、以及各種嚴峻的考驗，除了保持「開放」...

物價漲錢變薄 他靠「這一招」讓薪水爆發式成長70%

「加薪難」是時下上班族最大壓力來源，但30歲的他，則是跳槽外商，薪水爆發式成長70%的成功案例。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。