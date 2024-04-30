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政院照漲電價！無視藍白通過凍漲案「依法執行電價審議結果」

立院通過凍漲電價 經部：仍須依法執行電價審議結果

中央社／ 台北30日電

立法院今天通過決議凍漲電價經濟部表示，目前電價審議是依2015年立法院決議訂定電價公式，且後續已寫入法律，並依照電業法49條辦理；經濟部尊重國會的決議，但無論是經濟部或台電，都必須依法守法執行業務，遵守電價審議結果。

立法院會今天處理國民黨團所提停止調漲電價案，民進黨立委說電價調整都依法進行，國民黨立委則指錯誤能源政策，政府無人負責。表決結果，藍白挾人數優勢通過國民黨團提案，決議立即停止調漲電價。

經濟部能源署透過新聞稿說明，依前述修訂後電業法第49條及其子法，已明定電價費率檢討調整機制，主管機關經濟部據此召開電價費率審議會，1年檢討2次電價，並依節能減碳、照顧民生等原則訂定費率，因此辦理電價審議事宜，必須依法行政。

經濟部再次呼籲民眾支持台電公司，俄烏戰爭造成的國際燃料價格飆漲，世界各國都大漲電費，台電發購電燃料成本已連續2年高達新台幣6000億元以上，與俄烏戰爭前約3000億元的燃料支出相比，確實是翻倍大增。而台灣的電價依然是相對緩和，且調整以用電大戶為主，減緩民生衝擊。

經濟部指出，以核電占比較高的法國及韓國為例，其2020至2023年間工業電價累積調幅已分別高達160%與87%，反觀台灣電價調整相對和緩，與民生物價最相關的住宅及小商店用電，近3年累積調幅分別僅7.1%及12.2%。

經濟部表示，目前電價成本仍高於電價，若無法調整，不僅有全民補貼用電大戶的問題，更讓台電經營面臨財務危機。2023年底台電累積虧損已達3826億元，若電價不調整，2024年將再虧損2124億元，對台電確保穩定供電、投資電網強韌等業務，將有極為不利的影響。

台電 經濟部 電價

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